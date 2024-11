Spada sprzedaż, rosną straty Bumechu

Narastająco po dziewięciu miesiącach Grupa miała 371,2 mln zł przychodów i 76,7 mln zł straty netto. Słabnąca z miesiąca na miesiąc sprzedaż w trzecim kwartale br. była jedną z przesłanek do złożenia wniosku o restrukturyzacje w trybie sanacyjnym przez spółkę zależną - PG Silesia (PGS), która pomimo trudnej sytuacji kontynuuje działalność operacyjną. Na początku listopada br. górnicza spółka poinformowała o rozpoczęciu wydobycia ze ściany nr 163, o szacunkowych zasobach na poziomie 861 tys. ton węgla.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Zaprezentowane wyniki są konsekwencją ciężkiej sytuacji na rynku oraz wystąpienia niekorzystnych czynników wewnętrznych. W trzecim kwartale popyt sukcesywnie z miesiąca na miesiąc słabł.

- Sierpień i wrzesień był odpowiednio trzecim i drugim najsłabszym przychodowo miesiącem w tym roku. Pomimo zbliżającego się sezonu grzewczego do września nie obserwowaliśmy wzrostu popytu. To był kolejny impuls do podjęcia decyzji przez zarząd PG Silesia o złożeniu wniosku o restrukturyzację w trybie sanacyjnym. Mimo że „SILESIA” podjęła działania, takie jak redukcja kosztów i zmiana asortymentu produkcji, nie wystarczyły one, by zniwelować problemy – powiedział Michał Kończak, wiceprezes zarządu Bumech.

W połowie października br. PG Silesia poinformowało o zamiarze złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Decyzję tę podjęto po licznych wcześniejszych próbach restrukturyzacji kosztowej i organizacyjnej, które jednak nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W znacznym stopniu do pogorszenia sytuacji przyczyniły się zarówno czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne. Zarząd PGS ocenił, że restrukturyzacja pozwoli na odbudowanie stabilnej pozycji finansowej spółki w dłuższym okresie. W rezultacie, 24 października 2024 r. PGS złożyła do Sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Z kolei 13 listopada Sąd Rejonowy Katowice-Wschód ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego (TNS) dla Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia. Zadaniem TNS jest m.in. ocena sytuacji PG Silesii poprzez zabezpieczenie i weryfikację jej stanu majątku, zobowiązań oraz potencjalnych możliwości realizacji sanacji. Tymczasowy nadzorca sądowy przygotuje raport dla sądu, który będzie zawierał ocenę zasadności otwarcia postępowania sanacyjnego oraz analizę możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji.