„Rzeczpospolita” ma nową ofertę prenumeraty na 2025 rok

Najnowsza oferta jest odpowiedzią na wyzwania współczesnych liderów i profesjonalistów, którzy szukają rzetelnych informacji oraz pogłębionych analiz na temat kluczowych zjawisk w gospodarce, prawie i zarządzaniu. Dzięki nowym tygodnikom oraz pełnemu dostępowi cyfrowemu, „Rzeczpospolita”, ceniony dziennik o wieloletniej tradycji, zapewnia wsparcie wszystkim, którzy podejmują strategiczne decyzje. W tym roku oferta drukowanej prenumeraty wzbogacona została o pięć specjalistycznych tygodników, które pogłębiają najistotniejsze zagadnienia, od podatków po zarządzanie personelem. Są to:

Tygodnik Podatników, dedykowany kluczowym zagadnieniom z zakresu podatków i księgowości,

Tygodnik Urzędników, omawiający bieżące wyzwania i zmiany w prawie administracyjnym,

Tygodnik Prawników, który dostarcza analizy zmian w przepisach i ich praktycznego zastosowania,

Tygodnik Kadrowych, poruszający zagadnienia z zakresu HR i prawa pracy, niezbędne dla zarządzających zasobami ludzkimi,

Tygodnik Przedsiębiorców, skupiający się na zarządzaniu, finansach i bieżących trendach biznesowych.

– Wybór „Rzeczpospolitej”, to decyzja liderów, którzy szukają pewnych i sprawdzonych informacji – podkreśla Marek Kutarba, dyrektor wydawniczy Gremi Media. – Od lat wspieramy naszych czytelników, dostarczając im najwyższej jakości treści, które pomagają podejmować świadome decyzje i budować przewagę na rynku – dodaje.

Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, podkreśla: „W czasach nadmiaru informacji ‘Rzeczpospolita’ staje się kompasem, który wskazuje to, co naprawdę istotne. Nasze analizy i prognozy pomagają wyznaczać kierunki działań. Zachęcam do prenumeraty – to wiedza, która przynosi realne korzyści”.

Promocji nowej oferty prenumeraty towarzyszy kampania produktowa pod hasłem „Liderzy wybierają zaufane źródło wiedzy”, realizowana w mediach własnych („Rzeczpospolita” i „Parkiet”) oraz w mediach zewnętrznych. Za kreację, realizację oraz zakup i planowanie mediów odpowiada dział marketingu Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”. Pełna oferta prenumeraty jest dostępna na stronie: prenumerata.rp.pl.