Zremb: kontrakty dla wojska procentują

Bieżący rok układa się pomyślnie dla producenta specjalistycznych kontenerów, który zanotował rekordowy okres pod względem wyników. To w dużej mierze efekt pozyskanych wcześniej zleceń na produkcję kontenerów z przeznaczeniem dla wojska. Biorąc po uwagę rosnące zamówienia w obszarze zbrojeniowym, zarząd Zrembu zapowiada kontynuację pozytywnego trendu w wynikach. – Wypracowane wyniki w okresie pierwszych trzech kwartałów br. są rekordowo wysokie, porównując z uzyskiwanymi w ostatnich latach. W IV kwartale chcielibyśmy kontynuować ten trend, by cały 2024 r. zamknąć satysfakcjonującymi nas wynikami – wyjaśnia Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, prezes Zrembu Chojnice.

Jest on spokojny o portfel zamówień w kolejnych okresach zarówno budowanego w kraju, jak i za granicą. – Chciałbym zwrócić uwagę, że projekty na rynku związanym z obronnością charakteryzują się długim okresem realizacji. Dlatego dopiero teraz zaczynamy konsumować to, co wcześniej sygnalizowaliśmy po wybuchu wojny w Ukrainie – wskazuje.

Spółka jest beneficjentem wzrostu wydatków krajów Europy na wyposażenie swoich armii w związku z trwającą od blisko trzech lat wojną za wschodnią granicą. – Patrząc na potrzeby zgłaszane przez zamawiających, możemy założyć, że jest to dopiero początek boomu inwestycyjnego w przemyśle zbrojeniowym. Działania wojenne prowadzone za naszą wschodnią granicą pokazują, jak ważnym elementem w armii jest obszar mobilności, co w dużej mierze oparte jest na systemach kontenerowych, których Zremb jest producentem. Jednocześnie widzimy, że wojsko w związku ze zdobywaniem kolejnych doświadczeń na froncie w Ukrainie na bieżąco wprowadza korekty do swoich projektów – wyjaśnia prezes Zrembu.

Według szacunkowych danych po trzech kwartałach 2024 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży Zrembu Chojnice wyniosły blisko 30 mln zł i były o ponad 12 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2023 r. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 36 proc., osiągając prawie 4 mln zł. Zysk netto wyniósł blisko 4,4 mln zł wobec niespełna 1,6 mln zł rok wcześniej.