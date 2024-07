Łączna wartość fuzji i przejęć z udziałem inwestorów strategicznych w pierwszych pięciu miesiącach 2024 r. wzrosła na świecie o 24 proc. do 962 mld dolarów w porównaniu do roku ubiegłego - wynika z raportu Bain & Company.

Ożywienie w sektorze funduszy PE

Zdaniem ekspertów ożywienie na rynku fuzji i przejęć jest coraz bardziej widoczne i dotyczy nie tylko przejęć z udziałem inwestorów branżowych, ale również funduszy private equity i venture capital. Wartość transakcji przejęć przeprowadzonych przez instytucje finansowe wzrosła w tym roku o 35 proc.

- Za wzrost łącznej wartości transakcji odpowiadają głównie sektory energetyczny i technologiczny - mówi Paweł Szreder, partner w Bain & Company. Dodaje, że w zestawieniu największych przejęć w branży energetycznej dominują firmy z sektora ropy i gazu przejmujące bezpośrednich konkurentów, co pokazuje ich przekonanie, że zależność gospodarek światowych od tradycyjnych źródeł energii utrzyma się jeszcze przez wiele lat, w związku z czym inwestycje te zdążą się zwrócić. Jednocześnie konsolidacja jest naturalnym krokiem, by poprawiać pozycję konkurencyjną i strukturę kosztów.

Branża energetyczna dominuje w zestawieniach międzysektorowych – odpowiada za ponad 25 proc. wszystkich przejęć strategicznych. Wartość transakcji w sektorze energetycznym wzrosła w tym roku na świecie do 248 mld dolarów ze 196 mld dolarów. Branża technologiczna odnotowała natomiast niemal dwukrotny wzrost wartości transakcji do poziomu 139 mld dolarów, ale to nadal mniej niż w rekordowych latach 2020-2021. Powodem jest utrzymująca się rozbieżność oczekiwań kupujących i sprzedających co do wycen.