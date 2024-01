Przejęcie goni przejęcie

Rynek konsoliduje m.in. wrocławski Spyrosoft, który podpisał list intencyjny z założycielem Codibly, spółki specjalizującej się w dostarczaniu oprogramowania dla branży elektromobilności i odnawialnych źródeł energii. Swoje rozwiązania wdraża m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, we Francji, w Portugalii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech. W 2022 r. miała prawie 46 mln zł przychodów. Planowana transakcja nabycia udziałów nastąpić ma najpóźniej do końca czerwca 2024 r.

- Inwestycja w Codibly to kolejny krok w realizacji strategii grupy Spyrosoft zakładającej rozbudowę naszych kompetencji o nowe obszary i poszerzanie portfolio klientów - komentuje Konrad Weiske, prezes Spyrosoftu. Dodaje, że branża odnawialnych źródeł energii i elektryfikacji transportu dynamicznie się rozwija, napędzana globalnymi trendami i dążeniem do realizacji celów dekarbonizacji na 2030 rok oraz strategii zielonej energii.

- Wszystko to generuje rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane technologie i innowacje - podsumowuje prezes. Wartości transakcji nie ujawniono.

Właściciela zmieni też pakiet udziałów w Flex To Go, czyli polskiej sieci wypożyczalni samochodów na lotniskach. Stroną kupującą jest fundusz Resource Partners, który obejmuje 40 proc. udziałów. Flex To Go działa w Polsce i Niemczech, udostępniając fotę ponad 1 500 samochodów. Dla Resource Partners to pierwsza inwestycja w branży transportowej i kolejna w segmencie firm oferujących usługi dla klienta indywidualnego. Fundusze Resource Partners zainwestowały w sumie ponad 300 mln euro w rozwój kilkunastu firm średniej wielkości w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Z kolei japoński koncern DyDo Group ogłosił zamiar przejęcia polskiego producenta soków i wód mineralnych, firmy Wosana. Dzięki tej transakcji chce się umocnić na europejskim rynku.