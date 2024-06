Jego zdaniem giełdowi inwestorzy zwykle unikają spółek zaangażowanych politycznie, ponieważ są postrzegane jako nieprzewidywalne i ryzykowne. Kolejną sprawą negatywnie odbijającą się na notowaniach akcji płockiej spółki są liczne afery z jej udziałem. Chodzi m.in. o działalność zależnej firmy Orlen Trading Switzerland, która straciła około 400 mln dol. (1,6 mld zł) zapłaconych w formie zaliczek na poczet dostaw ropy naftowej mających nastąpić na przełomie ubiegłego i tego roku. Teraz koncern próbuje odzyskać przekazane pieniądze, ale jest to proces bardzo skomplikowany.

W sierpniu Orlen ujawni, co dalej z inwestycjami. Przejęcie Lotosu „nieodwracalne”

Fąfara zadeklarował, że w sierpniu zostanie ujawnione podejście Orlenu do planów inwestycyjnych koncernu określonych jeszcze przez poprzedni zarząd. Jego zdaniem inwestorzy wciąż na nie czekają, co ma również wpływ na notowania akcji spółki. W uaktualnionej ponad rok temu strategii założono, że do 2030 r. Orlen zainwestuje łącznie 320 mld zł. Z tego 70 mld zł miało być wydatkowane na rozwój biznesu wydobycia ropy i gazu oraz obrotu błękitnym paliwem, identyczną kwotą planowano też zasilić przedsięwzięcia związane z tzw. nową energetyką i OZE. Z kolei energetyka konwencjonalna i inwestycje w sieć energetyczną planowane były na 65 mld zł.



Prezes Orlenu odnosząc się do przejęcia Lotosu wyraził przekonanie o nieodwracalności tego procesu. Aby doszło do skutku, Orlen — realizując środki zaradcze określone przez Komisję Europejską - musiał zbyć część majątku dawnego Lotosu. Jednym z nabywców było Saudi Aramco, które nabyło 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej, firmę prowadzącą hurtową sprzedaż paliw oraz 50 proc. udziałów w Lotos-Air BP Polska. W ocenie NIK transakcja została przeprowadzona po zaniżonej cenie. Szczególnie mało Orlen miał uzyskać ze sprzedaży 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej, bo o około 3,5 mld zł poniżej tego, co były warte.



Ponadto transakcja przyczyniła się do powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, gdyż Saudyjczycy po jej sfinalizowaniu mają możliwość ograniczenia dostaw paliw. Z drugiej strony Saudi Aramco podpisało z Orlenem umowy na dostawę ropy i o współpracy celem analizy, przygotowania i realizacji wspólnych inwestycji w sektorze petrochemicznym. W tej ostatniej sprawie na razie nic dla polskiego koncernu nie wynika. Fąfara deklaruje jednak, że planuje wkrótce odwiedzić Arabię Saudyjską, aby omówić potencjalne inwestycje i przyszłą współpracę.