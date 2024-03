Pointpack jest dziś najmocniej przecenią spółką na małej giełdzie. Około godz. 10 kurs spada o 44 proc. do 31,4 zł. Wyprzedaży towarzyszy wysoki wolumen. Jego wartość od rana przekroczyła już 690 tys. zł. To najwyższy obrót na tym rynku podczas dzisiejszej sesji.

Wczoraj wieczorem na rynek trafiła informacja, że DHL Parcel Polska zamierza ograniczyć współpracę z Pointpackiem w zakresie usług odbioru i nadania przesyłek w sklepach Żabka. Jednocześnie DHL zadeklarował dalszą współpracę ze spółką w zakresie pozostałych placówek handlowych, w których realizuje ona usługi na rzecz DHL.

Zarząd spółki informuje, że zaistniała sytuacja będzie mieć wpływ na jej przychody i wynik finansowy. Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody Pointpacka z tytułu świadczenia usług w Żabce w 2024 r. mogą spaść w stosunku do 2023 r. o od 12 do 16 mln zł.

Kilka dni temu Pointpack opublikował raport roczny.

„ Grupa w 2023 r. osiągnęła rekordowy poziom przychodów, który zbliżył się do 100 mln zł. Wzrost przychodów w stosunku do 2022 r. osiągnęliśmy zarówno dzięki wzrostom wolumenu obsłużonych paczek w punktach handlowych, jak i rozpoczęciu procesu dostaw i odbiorów automatów kurierskich”- czytamy w liście prezesa do akcjonariuszy. Informuje on, że w segmencie dotyczącym obsługi przesyłek kurierskich w punktach handlowych wzrost wolumenu usług zrealizowanych przez Pointpack osiągnął ponad 45 proc., w porównaniu do 32-proc. wzrostu w 2022 r. Spółka informowała, że jej celami na rok 2024 jest poprawa rentowności oraz zwiększanie skali działalności dzięki zaoferowaniu usług poza granicami Polski. Pierwszym krokiem w tym kierunku było podpisanie umowy dotyczącej rynku chorwackiego.