Serwisy Gremi Media: ponad 7 mln użytkowników w grudniu 2023

Znaczący wzrost liczby użytkowników, sięgający w ciągu ostatniego roku 68%, przełożył się na dodatkowe 2,9 mln Realnych Użytkowników (RU). Domenę rp.pl odwiedziło o ponad 72% więcej użytkowników niż rok wcześniej – prawie 7 mln (4 mln, grudzień 2022).

Ponadto, serwisy grupy Gremi Media zanotowały najwyższy w historii wynik odsłon wynoszący 38,3 mln PV, przewyższający o 2 mln PV miesiąc wyborczy. Wzrost liczby odsłon koreluje z dynamicznym zwiększeniem liczby wizyt o 120% w porównaniu z grudniem 2022 roku.

Co istotne, rosnąca liczba użytkowników nie wpłynęła negatywnie na liczbę wizyt na jednego użytkownika – w grudniu 2023 roku jeden użytkownik wykonał średnio o 31% więcej wizyt niż w grudniu 2022 roku. To stanowi potwierdzenie rosnącej popularności treści dostarczanych przez Grupę Gremi Media oraz dowód na to, że oferowane przez nią materiały są wartościowe dla użytkowników, co skutkuje zwiększoną częstotliwością ich odwiedzin.

W grudniu 2023 serwisy Grupy Gremi Media zanotowały awans w kategorii tematycznej „Biznes, finanse, prawo”, plasując się na 8. miejscu. Ten wynik oznacza awans o 4 pozycje w porównaniu z grudniem 2022. Wzrost w tej kategorii w ujęciu rok do roku wyniósł 58%, co przełożyło się na dodatkowe 2,2 mln użytkowników (RU).

Natomiast w kategorii „Informacje i publicystyka” serwisy grupy awansowały aż o 19 pozycji, zdobywając ponad 4 mln RU i 13 mln PV w grudniu 2023. Stanowi to wzrost o +2,7 mln RU i +8,6 mln PV w porównaniu z grudniem 2022.