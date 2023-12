100 firm wartych debiutu na GPW

Dariusz Mejszutowicz wicedyrektor działu rynku pierwotnego GPW

Mijający rok upłynął pod znakiem walki z najwyższą od dekad inflacją. Banki centralne radykalnie podnosiły stopy procentowe, czego spodziewanym skutkiem było globalne schłodzenie gospodarki. Niepewność wynikająca ze zmieniających się warunków makroekonomicznych odbijała się mocno na światowych rynkach IPO. Na warszawskim parkiecie, tak jak na innych rynkach rozwiniętych, wyraźnie odczuwaliśmy wstrzemięźliwość firm, które były zainteresowane giełdowym debiutem.



Prognozy dotyczące 2024 r. dają pewną nadzieję na poprawę tej sytuacji. Inflacja w Polsce sukcesywnie spada, co w połączeniu z osłabieniem wzrostu gospodarczego może oznaczać rozpoczęcie w przyszłym roku cyklu obniżek stóp procentowych. Na świecie coraz odważniej mówi się o łagodzeniu polityki pieniężnej w drugiej połowie roku, co doprowadzi do odbicia na rynkach akcji. Stabilizacja warunków makroekonomicznych powinna się przełożyć na ożywienie na rynku IPO. Także historyczne trendy związane z giełdowymi debiutami sugerują, że w 2024 r. negatywna tendencja powinna zostać przełamana, a co za tym idzie, również na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spodziewamy się wzrostu liczby debiutów na Głównym Rynku w stosunku do ostatnich lat.



Dla firm, które stoją przed decyzją dotyczącą giełdowego debiutu, łagodzenie polityki pieniężnej i ożywienie gospodarcze mogą być kluczowymi argumentami za przeprowadzeniem IPO. Obniżenie stóp procentowych prowadzi zwykle do wzrostu cen akcji, bo inwestorzy kierują wówczas swoje środki z bezpiecznych aktywów na rynek akcji, szukając na nim wyższych stóp zwrotu. Jednocześnie złagodzenie polityki pieniężnej przekłada się wprost na zwiększenie popytu, dzięki czemu rosną zyski przedsiębiorstw i w związku z tym atrakcyjność firm giełdowych. Na rynkach panują już umiarkowanie optymistyczne nastroje, które wywołały prognozy miękkiego lądowania gospodarki.



Dodatkowym bodźcem zachęcającym do debiutu mogą być rekordowe wyniki giełdowych indeksów. To skutek przede wszystkim poprawy nastrojów inwestorów na świecie, ale także umacniania się złotego oraz zmiany oceny polskich aktywów przez zagranicznych inwestorów po wyborach parlamentarnych. Zakończenie procesu przekazywania władzy i stabilizacja warunków politycznych również przełoży się na postrzeganie polskiego rynku przez inwestujących z zagranicy. Wzrost wycen oraz stabilizacja makroekonomiczna i polityczna będą sprzyjały giełdowym debiutom.



Doświadczenia ostatnich lat uczą nas jednak, by zawsze brać pod uwagę ryzyko pojawienia się kolejnego czarnego łabędzia. Dlatego z perspektywy firm rozważających IPO być może nie ma potrzeby czekać na stabilizację otoczenia rynkowego, a lepiej skorzystać z mniejszej konkurencji emitentów o uwagę inwestorów i szybciej pozyskać kapitał, nawet kosztem mniej satysfakcjonującej wyceny akcji.