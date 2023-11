Rafako otrzyma wsparcie. Są jednak warunki

W raporcie Rafako, czytamy, że gwarancja odnosi się do wniosku Rafako skierowanego do KUKE, dotyczącego przekazania promesy wskazującej na kluczowe warunki udzielenie przez KUKE zabezpieczenia finansowania w formie gwarancji udzielanych na zlecenie Rafako do kwoty 50 mln zł.

Czytaj więcej Firmy Rafako znów na lodzie. „Pozorowany ratunek”? Z końcem października wygasła wyłączność PG Energy Capital Management na rozmowy dotyczące przejęcia raciborskiej spółki. Prezes potencjalnego inwestora Paweł Gryciuk, który był członkiem rady nadzorczej firmy, złożył rezygnacje. W tle rozgorzał spór między byłym prezesem Rafako, a Polskim Funduszem Rozwoju TFI, które zwiększyło w ostatnim czasie swoje zainteresowanie większą kontrolą nad spółką.

W warunkach udzielenia promesy uwzględniono jednak warunki, które umożliwią KUKE podjęcie decyzji o ustaleniu limitu na udzielanie gwarancji na zlecenie Rafako. Chodzi o zamianę długu istotnych wierzycieli Rafako na kapitał (konwersja); zaangażowanie się inwestora strategicznego w proces restrukturyzacji spółki; zmiana składu rady nadzorczej spółki, polegająca na wyborze przedstawiciela KUKE jako członka rady.

Warunkami są także: przedstawienie przez Rafako opinii prawnej o braku niedozwolonej pomocy publicznej w związku z zaangażowaniem się KUKE w restrukturyzację spółki; przedstawienie aktualnego modelu finansowego firmy z Raciborza i jego pozytywna ocena przez KUKE.