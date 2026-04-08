Cyberbezpieczeństwo przestało być już tylko domeną IT. Obecnie to realne ryzyko biznesowe, które może zatrzymać nie tylko bieżące operacje, ale także prowadzić do utraty klientów i obniżenia wartości spółki, a w efekcie nawet do upadłości. Coraz częściej obserwujemy, że staje się jednym z kluczowych elementów procesu due diligence, a jego niedojrzałość – przeszkodą w realizacji samej transakcji fuzji czy przejęcia.

W efekcie zmienia się także rola zarządu. Członkowie zarządu nie muszą stać się od razu ekspertami od cyberbezpieczeństwa, ale jednocześnie nie mogą już delegować w całości odpowiedzialności za ten aspekt działalności firmy na działy IT. Dziś nie tylko muszą sprawować nadzór nad wdrożeniem odpowiednich zabezpieczeń, ale również zapewnić, że organizacja rozumie swoje kluczowe ryzyka cyber i potrafi nimi zarządzać w sposób spójny ze strategią biznesową, mając na uwadze obecne wymagania regulacyjne (KSC, DORA, RODO).

To oznacza konieczność włączenia cyberbezpieczeństwa do systemu zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. Ryzyka cyber przestają być kategorią techniczną, zarezerwowaną dla działów IT i security – zarządy muszą dostrzec ich wymiar operacyjny (ciągłość działania), finansowy (straty, kary) i reputacyjny (zaufanie rynku). Dlatego kluczowe i konieczne jest ustalenie, które procesy są krytyczne dla organizacji, ile kosztuje ich zatrzymanie oraz czy poziom zabezpieczeń odpowiada tej wartości. Bez takiej perspektywy trudno mówić o świadomym zarządzaniu ryzykiem.

W praktyce wiele organizacji nadal popełnia te same błędy. Cyberbezpieczeństwo bywa traktowane jako obszar techniczny, co prowadzi do koncentracji na narzędziach zamiast na ochronie kluczowych procesów i ciągłości działania. Zarządy często nie otrzymują też czytelnych informacji o poziomie ryzyka i gotowości na incydenty. Dodatkowym problemem jest podejście projektowe – wdrożenie rozwiązania traktowane jest jako zamknięcie tematu, podczas gdy cyberbezpieczeństwo wymaga ciągłego nadzoru.

Coraz większym wyzwaniem pozostaje również skuteczna komunikacja. Specjaliści techniczni nie zawsze przekładają zagadnienia cyberbezpieczeństwa na język biznesowy, a zarządy potrzebują informacji w kategoriach wpływu na przychody, koszty i wartość spółki. Tam, gdzie występuje luka komunikacyjna, pojawiają się frustracja i błędne decyzje.

Dojrzalsze organizacje podchodzą do cyberbezpieczeństwa inaczej – traktują je jako element odporności biznesowej. Wprowadzają regularne, krótkie dyskusje na poziomie zarządu oraz wybranych działów organizacji, oparte na prostych, zrozumiałych dla osób nietechnicznych metrykach (wskaźnikach). Dobrą praktyką jest, aby wskaźniki te odzwierciedlały, w jaki sposób cyberbezpieczeństwo przyczynia się do budowania zaufania klientów, zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz ciągłości działania. Organizacje coraz częściej kwantyfikują ryzyko w ujęciu finansowym, co pozwala lepiej uzasadniać inwestycje i ustalać priorytety.

Nowelizacja KSC wzmacnia nie tyle sam katalog obowiązków, co realną odpowiedzialność członków zarządu, nie za samo wystąpienie incydentu, a za brak adekwatnego przygotowania organizacji na cyberzagrożenia. W praktyce oznacza to konieczność wykazania, że ryzyka były identyfikowane, analizowane i zarządzane w sposób dostosowany do działalności organizacji. Nikt nie wymaga, aby członkowie zarządu znali szczegółowo technologię – muszą rozumieć jej wpływ na bezpieczeństwo organizacji.

Warto podkreślić, że największa zmiana ma jednak charakter szerszy niż stricte regulacyjny. Cyberbezpieczeństwo przestaje być już tylko codziennym problemem „informatyków”, a staje się jedną z głównych i kluczowych kwestii w pracy zarządu – obok finansów, strategii i sprzedaży. I choć dla wielu organizacji to wciąż niewygodna zmiana, rynek coraz wyraźniej pokazuje, że jest ona nieunikniona.