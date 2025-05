Inwestorzy odczują zmianę systemu giełdowego na własnej skórze

Trwają gorączkowe przygotowania do wdrożenia nowego systemu transakcyjnego WATS na warszawskiej giełdzie. Wielu inwestorów, w szczególności tych indywidualnych, nie przykłada do tego zbyt dużej wagi. I faktycznie, patrząc na ten temat jedynie z technologicznego punktu widzenia, zmiana systemu powinna być dla przeciętnego inwestora niezauważalna i neutralna. Jak zawsze diabeł tkwi jednak w szczegółach, którymi inwestorzy powinni się już żywo zainteresować. Nowy system niesie ze sobą bowiem zmiany również w codziennym handlu.

112,57 mln zleceń zostało złożonych w I kwartale na głównym rynku akcji warszawskiej giełdy. W analogicznym okresie rok wcześniej wpłynęło 91,7 mln zleceń

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 10 listopada wysłużony system UTP zostanie odesłany na emeryturę i zastąpi go WATS – autorski system GPW. WATS ma zapewnić m.in. większą przepustowość, co nabrało szczególnego znaczenia w kontekście wydarzeń z początku kwietnia, kiedy to przez ograniczenia obecnego systemu GPW zdecydowała o czasowym zawieszeniu notowań. Z perspektywy inwestorów indywidualnych ważniejsze mogą okazać się jednak inne zmiany. Nowy system będzie oznaczał bowiem także nowe podejście do zleceń, w tym przede wszystkim do zleceń PKC (po każdej cenie) i PCR (po cenie rynkowej). Wbrew niektórym plotkom, które zaczęły się pojawiać na rynku, nadal będzie można je składać, jednak już na innych zasadach niż obecnie.

PKC i PCR teraz i w przyszłości

Obecnie w przypadku zleceń PKC i PCR sprawa jest stosunkowo prosta. Inwestorzy lub maklerzy, wprowadzając tego typu zlecenia, muszą w zasadzie określić jedynie datę ich ważności. Sama realizacja PKC odbywa się po najlepszych kursach zleceń dostępnych po przeciwnej stronie arkusza i mogą być one realizowane w więcej niż jednej transakcji po różnych cenach. W przypadku, w którym zlecenie PKC nie zostanie w całości zrealizowane, zostaje ono w arkuszu, czekając na pojawienie się zleceń po przeciwnej stronie. Inwestor nie musi więc ich powielać, by móc je zrealizować, o ile nie wygaśnie ich termin ważności.