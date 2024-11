Wall Street przymierza się do rajdu. Historycznie ważny okres

Jednak Hirsch koncentruje się raczej na bieżącej sytuacji a nie na długofalowych katalizatorach czy wyzwaniach.

Historia wskazuje na trend boczny

Zwykle okres od listopada do końca stycznia był korzystny dla rynku akcji, gdyż spółki i fundusze emerytalne począwszy od 1 listopada zaczynają zwiększać zakupy akcji. Jednak od połowy miesiąca do Święta Dziękczynienia rynek ma skłonność do ustawiania się w trendzie bocznym i dopiero później zaczyna się rajd, zwraca uwagę Ryan Derrick, główny strateg rynkowy w firmie Carfson Group.

Trzeba też mieć na uwadze, że Standard&Poor’s500 ma szanse na ponad 20 proc. wzrost w drugim kolejnym roku co nie udało się od późnych lat 90. minionego stulecia.

Jednocześnie wyceny akcji są blisko historycznych szczytów i niektórzy traderzy zastanawiają się , czy nie nadeszła pora na ograniczenie ekspozycji po długim okresie silnych zwyżek.

Istotne jest też to, że po takich zwyżkach S&P 500 jak w tym roku rajdy w końcówce roku zwykle nie były imponujące.

W takich przypadkach od lat 70. XX wieku średni zwrot od teraz do 31 grudnia wynosił około 1 proc., wskazują dane agencji Bloomberga.