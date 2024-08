Z danych GPW wynika, że w I półroczu inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 67 proc. obrotów na głównym rynku akcji. To rekordowy udział tej grupy w obrotach. W I półroczu 2023 r. zagranica odpowiadała za 65 proc. handlu, zaś w II półroczu za 66 proc. Krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 14 proc. obrotów, co stanowiło spadek o 3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jest to więc najsłabszy wynik od II półrocza 2019 r. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali 19 proc. obrotów, o 1 pkt proc. więcej niż w I połowie 2023 roku.

Zagranica bije rekordy na GPW

- Rekordowy udział zagranicznych inwestorów na Głównym Rynku GPW w I połowie 2024 roku to wyraźny sygnał rosnącego zaufania międzynarodowego kapitału do polskiego rynku. Z danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) wynika, że warszawska giełda zanotowała jeden z najwyższych wzrostów obrotów akcjami w Europie, osiągając wzrost o 43,9% rok do roku. Na głównym rynku obroty sesyjne sięgnęły 88,4 mld zł, co stanowi najlepszy wynik od ponad dwóch lat. – wskazuje Arkadiusz Detyniecki, dyrektor działu notowań GPW.

W I połowie 2024 roku udział krajowych inwestorów indywidualnych w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 30 proc. (spadek o 2 pkt proc. r/r). Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 40 proc. udziału w obrotach kontraktami, czyli o 4 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych spadł w I półroczu bieżącego roku do 30 proc (-2 pkt proc. r/r).

Na rynku NewConnect największą rolę od lat odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni. W I połowie tego roku odpowiadali za 84 proc. obrotów, co stanowi spadek o 1 pkt proc. r/r. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 8 proc. obrotów, o 2 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Instytucje krajowe również odpowiadały za 8 proc. obrotów, o 1 pkt proc. mniej niż w I połowie 2023 roku.