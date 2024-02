Akcje z rynków wschodzących są przez nas najbardziej preferowane

Prezesi spółek z całego świata prognozowali, że sztuczna inteligencja znacząco zmieni ich biznesy w ciągu najbliższych kilku lat, stając się coraz bardziej mainstreamową technologią. Myślimy, że pozostanie ona głównym czynnikiem napędzającym w tym roku zwyżki globalnych spółek technologicznych. Będzie temu sprzyjało pojawianie się nowych produktów oraz solidny wzrost zysków. Lubimy amerykański sektor technologiczny, który wpisuje się w nasze dążenie do szukania spółek o dobrej jakości oraz oferuje ekspozycję dla takich zmieniających świat trendów, jak sztuczna inteligencja. Biorąc to pod uwagę, sądzimy jednak, że inwestorzy powinni uzupełniać swoje główne portfele akcji spółek o wysokiej jakości za pomocą taktycznej ekspozycji na spółki o małej kapitalizacji. W USA blisko połowa długu spółek z indeksu Russell 2000 posiada zmienne oprocentowanie (w przypadku dużych spółek jest to około jednej dziesiątej), co sprawia, że małe spółki będą kluczowymi beneficjentami niższych stóp procentowych. Ich relatywne wyceny są też, naszym zdaniem, atrakcyjne.

Które sektory mogą radzić sobie najlepiej na światowych giełdach w 2024 roku?

Najbardziej przez nas preferowanymi sektorami w USA są: konsumenckie produkty pierwszej potrzeby, energetyka i IT. Sektor energetyczny wygląda atrakcyjnie w świetle naszych oczekiwań, co do wyższych cen ropy naftowej oraz spadku jej zapasów. Sektor produktów pierwszej potrzeby jest obecnie wyceniany z dyskontem w stosunku do szerokiego rynku. Oferuje on też odporność dla portfela, jeśli doszłoby do „twardego lądowania” gospodarczego. Sektor IT powinien skorzystać z większego zainteresowania spółkami o wysokiej jakości, w środowisku wolniejszego wzrostu gospodarczego. W strefie euro nasze preferencje skłaniają się ku spółkom, które będą korzystały z dezinflacji, luzowania polityki pieniężnej oraz odbicia się od dna aktywności przemysłowej. Widzimy poprawiającą się konsumpcję gospodarstw domowych w Europie i dobrze oceniamy sektory produktów konsumenckich, które skorzystają ze wzrostu realnych dochodów ludności, hamowania inflacji oraz końca podwyżek stóp procentowych. Sektor surowcowy oferuje atrakcyjną wartość relatywną, a może skorzystać z odbicia w aktywności przemysłowej oraz końca opróżniania zapasów.

Czy jednak wzrost cen surowców będzie aż tak mocny, by poważnie na nim skorzystały spółki z tego sektora i z branży energetycznej?

Zmienność na rynku naftowym, obawy dotyczące podaży i niepewnego popytu mocno ciążyły w zeszłym roku sektorowi energetycznemu. Ten rok zaczął się jednak od odrobienia przez ropę naftową części strat, a my podtrzymujemy prognozę mówiącą o około 85 USD za baryłkę ropy Brent i 80 USD za baryłkę surowca gatunku WTI w ciągu obecnego roku. Amerykańskie spółki energetyczne kontynuują powolny wzrost produkcji ropy i gazu, utrzymują dyscyplinę kapitałową i oddają więcej akcjonariuszom. Nasze oczekiwania mówią o stabilnie wysokich cenach ropy i atrakcyjnych wycenach tych spółek oraz o coraz większym zainteresowaniu nimi inwestorów, a to powinno wspierać amerykański sektor energetyczny. O ile oceniamy europejski sektor energetyczny neutralnie, o tyle widzimy w nim jedno z lepszych zabezpieczeń na niepewność geopolityczną na Bliskim Wschodzie. Jest ryzyko dotyczące zysków, zwłaszcza jeśli globalny popyt na ropę osłabnie lub zmniejszy się premia związana z ryzykiem geopolitycznym, ale współczynniki c/z wraz potencjalnymi dywidendami oraz skupami akcji własnych są naszym zadaniem atrakcyjne.

Jak zielona transformacja energetyczna będzie wpływać na rynki? Czy może ona mocno zwiększyć zainteresowanie inwestorów spółkami z branży energetyki odnawialnej? Spółki z których regionów mogą na niej najmocniej skorzystać?