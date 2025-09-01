Robert Morawski, specjalista ds. podatków
Oczywiście daleko jeszcze do zmian legislacyjnych, bo trzeba uchwalić stosowną ustawę, ale już mamy dyskusję na temat proponowanego zarysu rozwiązań. Nie odniosę się do większości uwag, które w tej dyskusji padają publicznie. Mam jednak dwa ważne przemyślenia, którymi chciałbym się podzielić.
Pierwsze komentarze sugerują, że nowa ulga jest dedykowana dla bogatych i doświadczonych inwestorów, a jej główną wadą jest konieczność założenia nowego Osobistego Konta Inwestycyjnego, które nie będzie miało nic wspólnego z naszymi dotychczasowymi inwestycjami czy oszczędnościami. Dla mnie to akurat nie jest wada, bo może jakaś część osób zastanowi się przed „zamianą” obligacji na akcje, w poszukiwaniu niepewnego zysku „bez podatku”. Ulga jest więc teoretycznie dedykowana „nowym” inwestycjom i może przekieruje strumienie pieniądza lokowane np. w najmie na rynek funduszy inwestycyjnych lub bezpośrednio na giełdę. Skoro zaś główna zachęta fiskalna ma się odnosić do części inwestycyjnej, dowodzi to, że projekt przygotowano z udziałem tzw. rynku i z korzyścią dla „rynku”, czyli mówiąc w skrócie – istniejących, ale kulejących od lat instytucji finansowych. Na ile lobbowano, żeby taki projekt stworzyć? Nie mnie to oceniać.
Mam pewne przypuszczenia co do praktycznych przyczyn takiego stanu rzeczy. Otóż wydaje mi się, że za konstrukcją OKI stała pragmatyka obsługi podatników, bo gdyby chcieć wprowadzić zwolnienie ogólne, kwotowe, rozciągające się na wszystkie nasze oszczędności czy inwestycje, trzeba by po prostu przerzucić ciężar rozliczania ulgi do zeznań podatkowych, co w podatku zryczałtowanym niezmiernie komplikuje rozliczenie, z natury dokonywane przez płatnika, bez udziału podatników. Faktycznie więc konstrukcja OKI – umiejscowionego u płatnika, jako poborcy podatku -jest zachętą, bo odciąża podatników od skomplikowanych rozliczeń.
Mamy więc marchewkę. A gdzie kij? No cóż… Kij jest również po stronie instytucji finansowych. Czy wyobrażacie sobie bowiem, że OKI będzie darmowe? Ja nie, więc oprócz – jak ktoś to wstępnie wyliczył – kilkusetzłotowych oszczędności podatkowych rocznie, pojawią się pewnie dodatkowe koszty. Oczywiście niepodatkowe. Czy będą to jedyne koszty, jakie inwestorzy mogą ponieść w całym procesie? Nie. Dlaczego? Bo kij, którym będziemy naganiali do inwestowania bez podatku jest naturalnie sękaty…
Wiem, że znów napiszę coś niepopularnego. Wiem, że znów będę trochę pod prąd. Ale publicznie stawiam pytanie: czy ulga podatkowa jest dobrym pomysłem na to, by stymulować polski rynek kapitałowy? Czy zachęta, by zamieniać oszczędności w inwestycje, adresowana do niewyedukowanej „publiczności” przyniesie efekt w postaci „wzrostu innowacyjności”? Czy fiskalna zachęta nie wywoła jakiejś bańki, która w pewnym momencie przyniesie rozczarowanie? Minister – projektodawca powiedział, iż „wierzy, że przedstawione zmiany staną się istotnym impulsem do upowszechnienia inwestowania”. Szkoda, że przy tej okazji nie powiedział, iż nie wierzy, by OKI stało się w przyszłości praprzyczyną jakiegoś polskiego „czarnego czwartku”.
Mówi się, że wytrawny polityk umie grać na wielu fortepianach, a w obszarze raportowania zrównoważonego rozwoju eksperci w spółkach, którym powierzono koordynację tego tematu, muszą ostatnio nauczyć się „grać na wielu wersjach ESRS” jednocześnie. Spółki, które zaraportowały kwestie ESG za rok 2024, muszą na razie kontynuować stosowanie tych pełnych ESRS i przygotowywać swoją sprawozdawczość ESG za obecny rok.
Zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów Osobiste Konto Inwestycyjne wzbudziło ostatnio zainteresowanie wielu uczestników rynku kapitałowego i jest szeroko komentowane. Nie brakuje głosów krytycznych wobec nowego pomysłu, jest jednak grupa produktów, która powinna jednoznacznie skorzystać dzięki zmianom sposobu opodatkowania oferowanym w ramach OKI.
Od początku 2025 r. na rynku obligacji korporacyjnych w Europie doszło do wyraźnego zawężenia się spreadów kredytowych. Przykładowo dla papierów emitowanych przez europejskie banki asset swap spready spadły o blisko 10–20 pb., czyli o blisko 10 proc.
Gdy Ministerstwo Finansów ogłosiło koncepcję Osobistego Konta Inwestycyjnego, w internecie znaleźć można było całą masę osób utyskujących na jego konstrukcję i konieczność zapłacenia podatku od aktywów przy kwocie powyżej 100 tys. zł. Okazuje się jednak, że bariera ta wcale nie jest niska dla przeciętnego Polaka, który moim zdaniem powinien zainteresować się OKI, gdy pomysł ten wejdzie w życie.
Podczas tworzenia regulacji unijnych bardzo dużo dyskutuje się o konkurencyjności, o konieczności zachowania tych samych reguł względem wszystkich podmiotów uczestniczących w grze rynkowej. Niestety, dotyczy to głównie kwestii lokalizacji różnych przedsiębiorstw (w ramach i poza UE), nie zaś kwestii wielkości firm, co powoduje nierówne warunki konkurencji dla spółek mniejszych.
Za prezydentury Joe Bidena administracja Stanów Zjednoczonych podjęła zdecydowane kroki w kierunku uregulowania kwestii ESG (Environmental, Social, Governance) w działalności spółek publicznych. Jednym z kluczowych działań było ogłoszenie przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w marcu 2024 roku nowych przepisów dotyczących obowiązkowego raportowania ryzyk klimatycznych.