Młodzi inwestorzy stawiają na inwestycje zrównoważone

Osoby młode i starsze różnią się podejściem do inwestycji, co wynika głównie z ich odmiennych perspektyw czasowych, tolerancji ryzyka i celów finansowych. Młodzi co do zasady wykazują większą skłonność do podejmowania ryzyka, a w orbicie ich zainteresowań występują często takie instrumenty jak kontrakty terminowe, czy kryptowaluty.