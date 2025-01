Jak naprawić wartość

Natomiast wyceny przedsiębiorstw, i na giełdzie, i poza nią, znalazły się w ogonie tej transformacji wartości. Innymi słowy, znam wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą z dużym sukcesem firmy w wielu branżach. Są to mali gracze, ale utrzymują się na rynku od wielu lat. Chcieliby zwiększyć skale działalności i do tego potrzebne są pieniądze. Przykłady? Nieoczywiste, ale prawdziwe. Wydawnictwo książkowe. Albo firma handlująca używanym sprzętem komputerowym (po renowacji), co, notabene, wpisuje się idealnie w dzisiejsze nurty ESG i cyrkularnej ekonomii, a także koresponduje ze zmęczeniem konsumeryzmem – tym wyżywającym się w kupowaniu coraz to nowszych gadżetów. Ale to, jak na wartość tych firm patrzą inwestorzy, prowadzi do konkluzji, że biznesy te są wyceniane bardzo rygorystycznie. Mówiąc eufemistycznie, choć obiecałem, że eufemizmów nie będzie. Zatem powiedzmy otwarcie: te wyceny bywają nędzne. To samo dotyczy branż znacznie bardziej innowacyjnych, z dużym komponentem ryzyka.

I tu powstaje najważniejsze pytanie. Dlaczego tak jest? Zaznaczam, że uważam to pytanie za adekwatne także w odniesieniu do spółek giełdowych, ale pewnie bardziej się ono kojarzy z tymi, którzy na razie na giełdę się nie wybierają. Aczkolwiek działa tu sprzężenie zwrotne, bo one często nie wybierają się dlatego, że nie uważają, iż mogą zyskać na wartości przez sam taki ruch. Choć teoretycznie tak być powinno. Transparentność, ład korporacyjny i te wszystkie, niestety coraz bardziej, komunały.

Przyznaję, że odkąd usłyszałem, jak Filip Kozera (Wordware) mówi w jakiejś dyskusji, że inwestorzy w USA dają pierwsze duże pieniądze nawet bez żadnej umowy i bez equity, tylko na podstawie SAFE (simple agreement for future equity), co jaskrawo odbiega od praktyki polskiej, to nie przestaję o tym myśleć. A ściślej, nie przestaję myśleć o tym, co Filip powiedział po chwili: że to jest normalne, bo w ten sposób „inwestor płaci za dziesięć lat mojej ciężkiej pracy w przyszłości”.

Trochę to brzmi arogancko, ale czy na pewno jest takie?

Mam skłonność, by czytać to stwierdzenie następująco: my, start-up’owcy, jesteśmy w gruncie rzeczy wynajętymi przez naszych inwestorów menedżerami. Powiernikami pieniędzy, o pomnożenie których mamy zadanie walczyć. Możemy siebie nazywać pompatycznie founderami oraz alfami i omegami, ale w tej prawdziwej grze ekonomicznej jesteśmy robotnikami pracującymi na rzecz dużej sprawy.

Nie chcę przesadnie interpretować czyjejś wypowiedzi, bo nie jestem pewien, czy moje wnioski byłyby zgodne z intencjami jej autora. Pogląd, jaki mi się kształtuje, sugerowałby, że aby zacząć zmagać się z percepcją inwestorów wyceniających biznes nader skromnie, trzeba by zmodyfikować własną postawę. Czyli samego przedsiębiorcy poszukującego finansowania.