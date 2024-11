Ostatnia prosta

Niezależnie od poświęcenia, wiedzy i doświadczenia służb zajmujących się raportowaniem zrównoważonego rozwoju, bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jakość raportów będzie poziom zaangażowania zarządów i rad nadzorczych, bo od tego zależeć będą przydzielone zasoby, ustawienie priorytetów, czy zadania osób pracujących w różnych komórkach organizacyjnych spółki/grupy kapitałowej.

Teoretycznie każda ze spółek objętych raportowaniem (za rok 2024 będzie to ok. 150 największych emitentów) powinna była już ponad rok temu przeprowadzić ocenę podwójnej istotności, aby na tej podstawie określić zakres danych zbieranych od początku br. oraz przydzielić niezbędne do tego zasoby finansowe, organizacyjne i ludzkie. Jednak z uwagi na bardzo późną publikację ostatecznych wersji ESRS spółki miały do wyboru ryzyko opierania się na projektach (niektórzy emitenci je podjęli i byli w stanie nawet przygotować raporty zgodne z ESRS już za rok 2023), albo ryzyko działania pod presją czasu już po finalnej publikacji ESRS-ów.

Duża część spółek wybrała to drugie podejście, co oznacza, że wiele procesów związanych z raportowaniem za rok bieżący nie jest jeszcze domkniętych i dla nich niniejszy tekst może mieć istotne znaczenie. Dlatego chciałbym przykuć uwagę władz emitentów do kilku wymogów ujawnieniowych, które dotyczyć będą wszystkich spółek raportujących zgodnie z ESRS, niezależnie od wyników badania istotności. Chodzi mi o wymogi zawarte w ESRS 2, a w szczególności o te dotyczące zarządzania procesem zbierania, obiegu i wykorzystania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, które przypisane są wprost władzom spółek.

Konkretnie ujawnienie GOV-1 dotyczy roli zarządu i rady nadzorczej w procesie zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju. Należy opisać poziom wiedzy fachowej w tym zakresie (bezpośredniej lub poprzez dostęp do wiedzy zewnętrznej) oraz role i obowiązki, tj. kto (osoba lub organ) odpowiada za nadzór nad IRO (tj. nad wpływami, ryzykami i szansami), jak zostało to odzwierciedlone w zakresie zadań i uprawnień tej osoby/organu oraz jaka jest rola kierownictwa w procesach zarządczych, kontrolnych i nadzorczych związanych z istotnymi IRO.

Natomiast ujawnienie GOV-2 wymaga zaprezentowania obiegu i wykorzystania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Należy wskazać przez kogo i jak często zarząd i RN, w tym ich komitety, są informowane o istotnych IRO, o wdrażaniu należytej staranności oraz o wynikach i skuteczności polityk, działań, mierników i celów adresujących IRO. Konieczne będzie także podanie, jak zarząd i RN uwzględniają IRO przy nadzorowaniu: strategii, podejmowania decyzji o ważnych transakcjach oraz procesów zarządzania ryzykiem, w tym czy brały pod uwagę kompromisy związane z tymi IRO. No i wreszcie ujawniany będzie wykaz istotnych IRO, którymi zarząd i RN (lub ich komitety) zajmowały się w okresie sprawozdawczym