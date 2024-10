Porozmawiaj ze mną, a powiem ci, kim jesteś

Nie mają tak dobrze start-upy. Te stale robią „fundraisingi”, „term-sheety”, a jak w ogóle nie idzie, to „pivoty”. I muszą przy tym uważać, by nie popsuć „cap table”, bo co się w tej materii zrobi pochopnie za młodu, to skomplikuje przyszłość.

Czasem sięgają po „crowdfunding” (o ile on jeszcze w Polsce istnieje, na co jest niewiele dowodów). Ale to, że mówimy „crowdfunding”, względnie „equity crowdfunding” (notabene, nawet w takich skromnych kampaniach warto pokazać „equity story”), nie powinno być powodem do zażenowania. Nawet Francuzi, słynący z ochrony swego języka, poddali się lingwistycznej nawałnicy. Co prawda czasem zdarzy się przeczytać o „financement participatif” (nieprecyzyjne, bo każde finansowanie przez „equity” jest „partycypacyjne”), ale króluje co innego. Patrzę w tym momencie ma moją półkę z książkami i widzę tytuł: „Le guide du crowdfunding”.

Wiadomo też, że „start upom” chodzi nie tylko o pieniądze, ale i o „smart money”. Zwykle taka deklaracja pojawia się w rozmowach z inwestorami i niekiedy w „pitch deckach”. Każda firma, a już na pewno każda wczesnego etapu („early stage”), sporządza „pitch deck”. Niby można by powiedzieć, że to „prezentacja inwestorska” (trochę niefortunnie brzmi, bo to jest „dla” – inwestorów – a nie ich autorstwa), ale „pitch” jest bardziej wyraziste, bo podkreśla element, pardon, solicytacji.

„Pitchować” trzeba mieć do kogo. Bardzo często ta droga przez mękę zaczyna się od tego, że ktoś nam zrobi „intro”. Może potem z tego być „lead”, chociaż „leady” bardziej funkcjonują w sprzedaży usług. Nie zawsze biorą się z „intro” – czasem są efektem „cold calla”. A gdy już namierzyliśmy zainteresowanego, trzeba się umawiać na spotkanie „w realu” lub „na calla”, ewentualnie „na telco”. Zwykle, gdy nad procesem czuwa doradca transakcyjny, robi się to metodycznie, kierując się najpierw „long listą”, a potem „short listą”.

Mamy poza tym „crowdsourcing”, „outsourcing”, „private equity”, „AI”, „deal flow”, „IR” (są co prawda „relacje inwestorskie”, ale jeszcze nie słyszałem, by w skrócie ktoś powiedział „eRI” zamiast „aJaR”).

Obraz nie jest jednak jednostronny. Bo na przykład kiedy rozmawiamy o sytuacjach transakcyjnych, to używamy obrazowego określenia, że inwestorzy sypnęli akcjami. Czy raczej – że wysypali akcje. A najbardziej kanoniczne użycie jest takie, że ktoś konkretny wysypał akcje. Zazwyczaj ze skutkiem mało przyjemnym dla innych inwestorów.