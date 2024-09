Brać przykład z najlepszych

Zjawisko to szczególnie jest widoczne w Stanach Zjednoczonych, a ich efektem jest wstrzymanie prac nad nowymi regulacjami środowiskowymi przez organy nadzorcze czy zmiana podejścia do tego typu inwestycji przez największą na świecie firmę finansową – BlackRock.

To wszystko zmusza liderów biznesu do budowania właściwych relacji między działalnością biznesową i zrównoważoną oraz wskazywania, jak łączenie tych dwóch elementów przekłada się na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne staje się budowanie właściwej komunikacji w zakresie wyzwań i korzyści wynikających ze zrównoważonego rozwoju w celu uzyskania poparcia wśród współpracowników i zarządu. Proces ten wymaga dużych umiejętności, ale również połączenia praktycznego doświadczenia oraz naukowej wiedzy.

Ważnym wsparciem w tym zakresie jest zrealizowany w ostatnim czasie projekt przewodnika dobrych praktyk biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego koordynatorem była Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – WBCSD. Decyzja o wydaniu tego dokumentu jest wynikiem potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli różnych organizacji na całym świecie.

WBCSD to organizacja, która integruje ponad 230 podmiotów na całym świecie podejmujących działania w celu ograniczenia kryzysu klimatycznego, przywrócenia natury i rozwiązania problemu nierówności. Działania te realizowane są w ramach dedykowanych szkoleń, specjalistycznych narzędzi i technologii, które pomagają przekształcić ambicje w praktyczne działania. W ideę tę wpisuje się przewodnik dobrych praktyk. Pierwsza część zawiera wskazanie kierunków możliwych do realizacji, takich jak: określenie zakresu, analiza wpływu, identyfikacji celów czy podejście do zbierania danych. Następnie przedstawiono propozycje działań w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich, ochrony i przywracania przyrody oraz sprawiedliwości społecznej i równości. Wśród przykładów działań rekomendowanych w obszarze redukcji odpadów wskazane są takie inicjatywy jak wprowadzenie zasad optymalizacji procesów, modernizacja infrastruktury w celu zwiększenia efektywności energetycznej czy stosowanie bardziej zrównoważonych opakowań o niższym zużyciu energii w produkcji, np. opakowania biodegradowalne zamiast plastiku.

Wreszcie ostatnia część przewodnika prezentuje skutki finansowe i niematerialne pomagające w podejmowaniu decyzji przez firmy oraz przygotowaniu uzasadnienia biznesowego.