„Europa w świecie” to tytuł sesji inauguracyjnej tegorocznej, osiemnastej już edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w Katowicach. Uczestnicy wydarzenia spróbują odpowiedzieć na wiele pytań, wśród nich pojawi się ważka kwestia związana z obecną i przyszłą pozycją Europy w świetle toczących się konfliktów zbrojnych, handlowych, rywalizacji i napięć polityczno-gospodarczych.

Dystans między Starym Kontynentem a światowymi mocarstwami pogłębia się od lat. Stany Zjednoczone i Chiny wyprzedziły kraje europejskie pod względem inwestycji, uprzemysłowienia czy rozwoju technologicznego. Mario Draghi podkreślał w swoim raporcie z 2024 roku, że nadszedł czas na zmiany. Dalsze zaniedbania w tym zakresie są groźne dla kontynentu. Przestrzegał przed „powolną agonią” unijnej gospodarki. Problem został zdiagnozowany, teraz czas na działania.

Poszczególne kraje podejmują wysiłki na rzecz reindustrializacji, starając się odbudować nowoczesny przemysł, nie tylko po to, by zyskać gospodarczo, ale również po to, by zabezpieczyć łańcuchy dostaw kluczowych produktów. Jak ważna to kwestia przekonaliśmy się podczas pandemii koronawirusa i później, w trakcie międzynarodowych konfliktów, które zablokowały trasy dostaw. Ale dziś pojawiają się kolejne wyzwania związane z bezpieczeństwem fizycznym.

Wojna toczy się w Europie, na terenie Ukrainy oraz na Bliskim Wschodzie, który odgrywa niebagatelną rolę na rynkach energii, eksportując znaczne ilości węglowodorów. Prezydent Stanów Zjednoczonych na każdym kroku zdaje się podważać skuteczność sojuszu NATO. Europa ma świadomość, że musi się zbroić, by stawić czoła potencjalnej agresji ze strony Rosji, o której mówi się od kilku lat. Wysiłki krajów europejskich koncentrują się więc na odbudowie potencjału zbrojnego, tym bardziej, że USA zdaje się coraz bardziej dystansować od Starego Kontynentu i europejskich problemów.

Bezpieczeństwo ma wiele wymiarów – fizyczny, energetyczny, ale to również kwestia suwerenności technologicznej i cyberbezpieczeństwa. W nowej sytuacji polityczno-gospodarczej trzeba wypracować wizję Europy przyszłości opartą na nowej formule współpracy. Coraz więcej wskazuje na to, że wspólnota gospodarcza to za mało. Musimy budować kolejną wspólnotę, bezpieczeństwa.

W otwarciu kongresu udział wezmą Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, Marek Wójcik, wojewoda śląski, Jerzy Buzek, były premier, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP.

W ramach sesji inauguracyjnej odbędą się rozmowy z udziałem Grzegorza Lota, prezesa Tauronu, Ireneusza Fąfary, prezesa Orlenu, Michała Bolesławskiego, prezesa ING Banku Śląskiego, Krzysztofa Pawińskiego, prezesa Makspeksu, Michała Sołowowa, właściciela Synthosu oraz Johana Pelissiera z Airbusa.

Sesja inaugaracyjna rozpocznie się o godzinie 10.00. Zapraszamy!