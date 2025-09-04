Polskie spółki elektroenergetyczne intensywnie wchodzą we wrzesień. Polska Grupa Energetyczna rozpisała jeszcze w sierpniu dwa przetargi na kolejne bloki gazowe w Rybniku ii Gryfinie w technologii OCGT. Enea w najbliższych dniach ma wydać pozwolenie na rozpoczęcie prac nad budową dwóch bloków parowo-gazowych w Kozienicach o mocy 700 MW. Niezależnie od tego, Enea 3 września uruchomiła kolejny przetarg na budowę dwóch dużych bloków gazowych. W technologii tożsamej jak w Kozienicach (CCGT). Enea jednak zmienia warunki postępowania względem wyboru wykonawcy bloku w Kozienicach. Z najnowszego przetargu wykluczono bowiem m.in. firmy z Turcji, a to właśnie pochodząca stamtąd firma Çalık Enerji realizować będzie bloki w Kozienicach razem z amerykańskim GE Vernova. Teraz Enea postanowiła zaostrzyć warunki przetargu. Podobnie wcześniej uczyniła to PGE.

Reklama

Czytaj więcej Energetyka Kto nie będzie mógł wybudować nowych elektrowni gazowych? PGE stawia sprawę jasno Polska Grupa Energetyczna w przeciwieństwie do innych konkurentów z polskiego rynku energetycznego wyklucza z przetargu na budowę nowych elektrowni gazowych firmy z Turcji, a także Chin i Kazachstanu.

Enea rusza z przetargiem na gazowy Połaniec

Przedmiotem najnowszego zamówienia Enei jest zaprojektowanie, dostawa, budowa i uruchomienie bloków gazowo-parowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule „pod klucz”, pracujących w cyklu kombinowanym (CCGT) każdy o nominalnej mocy elektrycznej brutto w zakresie 530-680 MWe oraz świadczenie usług serwisu w ramach eksploatacji bloków. Termin składania ofert mija 27 października. Co ważne jednak – w odróżnieniu od przetargu na bloki gazowe w Kozienicach, Enea podjęła decyzję, że zamówienie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych GPA. Oznacza to, że w procedurze nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz innych niż państwa będące stronami Porozumienia GPA (Porozumienie w sprawie Zamówień Rządowych) lub stronami innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska. Oznacza to, że firmy z Turcji, Chin, Kazachstanu czy Indii nie mogą brać udział w przetargu. To konsekwencja decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, który orzekł, że przepisy gwarantują równe traktowanie tylko firmom unijnym oraz z państw sygnatariuszy porozumienia WTO ws. zamówień rządowych GPA.

Czytaj więcej Surowce i paliwa Nowe elektrownie gazowe powstaną, ale za wysoką cenę Inwestorzy realizujący nowe elektrownie gazowe, które nie zyskały wsparcia w postaci wygranych aukcji rynku mocy (forma pomocy publicznej( w poprzednim roku, wygrali tegoroczne aukcje dogrywkowe. Chodzi m.in. o projekty Energi i Enei. Ta ostatnia firma jednocześnie podpisała zaraz po zakończeniu aukcji umowę z wykonawcą.

PGE w ogniu przetargów

Polska Grupa Energetyczna rozpisała 11 sierpnia przetarg na wybór wykonawcy nowego bloku gazowego w Rybniku o mocy 600 MW, obok pierwszego, obecnie budowanego (dostawcą technologii jest Siemens Energy). Oferty można składać do 10 listopada 2025 r. Dalej, bo 25 sierpnia PGE uruchomiła postępowanie zakupowe na zaprojektowanie i budowę, w formule pod klucz szczytowej elektrowni gazowej o mocy ok. 600 MW w Gryfinie. Oferty można składać do 24 listopada 2025 r. Oba obiekty mają być wybudowane w technologii OCGT. To turbina gazowa o otwartym cyklu, czyli rodzaj elektrowni gazowej, która jest prostsza i tańsza w budowie od elektrowni o cyklu kombinowanym (CCGT), ale ma niższą sprawność.