Elektrownia gazowa Dolna Odra, należąca do PGE, była jedną z pierwszych tak dużych inwestycji składających się z dwóch bloków gazowych o mocy ponad 680 MW każdy.
Polskie spółki elektroenergetyczne intensywnie wchodzą we wrzesień. Polska Grupa Energetyczna rozpisała jeszcze w sierpniu dwa przetargi na kolejne bloki gazowe w Rybniku ii Gryfinie w technologii OCGT. Enea w najbliższych dniach ma wydać pozwolenie na rozpoczęcie prac nad budową dwóch bloków parowo-gazowych w Kozienicach o mocy 700 MW. Niezależnie od tego, Enea 3 września uruchomiła kolejny przetarg na budowę dwóch dużych bloków gazowych. W technologii tożsamej jak w Kozienicach (CCGT). Enea jednak zmienia warunki postępowania względem wyboru wykonawcy bloku w Kozienicach. Z najnowszego przetargu wykluczono bowiem m.in. firmy z Turcji, a to właśnie pochodząca stamtąd firma Çalık Enerji realizować będzie bloki w Kozienicach razem z amerykańskim GE Vernova. Teraz Enea postanowiła zaostrzyć warunki przetargu. Podobnie wcześniej uczyniła to PGE.
Czytaj więcej
Polska Grupa Energetyczna w przeciwieństwie do innych konkurentów z polskiego rynku energetycznego wyklucza z przetargu na budowę nowych elektrowni gazowych firmy z Turcji, a także Chin i Kazachstanu.
Przedmiotem najnowszego zamówienia Enei jest zaprojektowanie, dostawa, budowa i uruchomienie bloków gazowo-parowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule „pod klucz”, pracujących w cyklu kombinowanym (CCGT) każdy o nominalnej mocy elektrycznej brutto w zakresie 530-680 MWe oraz świadczenie usług serwisu w ramach eksploatacji bloków. Termin składania ofert mija 27 października. Co ważne jednak – w odróżnieniu od przetargu na bloki gazowe w Kozienicach, Enea podjęła decyzję, że zamówienie jest objęte zakresem porozumienia w sprawie zamówień rządowych GPA. Oznacza to, że w procedurze nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz innych niż państwa będące stronami Porozumienia GPA (Porozumienie w sprawie Zamówień Rządowych) lub stronami innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska. Oznacza to, że firmy z Turcji, Chin, Kazachstanu czy Indii nie mogą brać udział w przetargu. To konsekwencja decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, który orzekł, że przepisy gwarantują równe traktowanie tylko firmom unijnym oraz z państw sygnatariuszy porozumienia WTO ws. zamówień rządowych GPA.
Czytaj więcej
Inwestorzy realizujący nowe elektrownie gazowe, które nie zyskały wsparcia w postaci wygranych aukcji rynku mocy (forma pomocy publicznej( w poprzednim roku, wygrali tegoroczne aukcje dogrywkowe. Chodzi m.in. o projekty Energi i Enei. Ta ostatnia firma jednocześnie podpisała zaraz po zakończeniu aukcji umowę z wykonawcą.
Polska Grupa Energetyczna rozpisała 11 sierpnia przetarg na wybór wykonawcy nowego bloku gazowego w Rybniku o mocy 600 MW, obok pierwszego, obecnie budowanego (dostawcą technologii jest Siemens Energy). Oferty można składać do 10 listopada 2025 r. Dalej, bo 25 sierpnia PGE uruchomiła postępowanie zakupowe na zaprojektowanie i budowę, w formule pod klucz szczytowej elektrowni gazowej o mocy ok. 600 MW w Gryfinie. Oferty można składać do 24 listopada 2025 r. Oba obiekty mają być wybudowane w technologii OCGT. To turbina gazowa o otwartym cyklu, czyli rodzaj elektrowni gazowej, która jest prostsza i tańsza w budowie od elektrowni o cyklu kombinowanym (CCGT), ale ma niższą sprawność.
Lada dzień PGE powinna także ogłosić przetarg na budowę nowego bloku gazowego w Ostrowie Wielkopolskim. W tamtej lokalizacji PGE wystąpiła na początku roku o warunki przyłączenia sięgające 1310 MW, choć nie jest jednoznaczne, że PGE wybuduje tam bloki takiej mocy.
Realizacje tych inwestycji, na które trwają przetargi ogłoszone przez Eneę i PGE, spółki warunkują wygraniem aukcji rynku mocy na rok dostaw 2029. Ta aukcja ma się odbyć w grudniu 2025 r.
Na rynku wykonawców nowych elektrowni gazowych, chętnych firm jest stosunkowo niewiele. W ostatnich latach kontrakty na budowę nowych elektrowni lub elektrociepłowni gazowych w Polsce wygrywały konsorcja, z udziałem takich firm jak amerykański GE czy niemiecki Siemens. Do grona wykonawców mogą jeszcze przy kolejnych przetargach dołączyć teoretycznie także firmy z Japonii.
Na wykluczeniu firm spoza krajów, które nie podpisały GPA może skorzystać giełdowy Polimex Mostostal. Jeszcze w sierpniu po decyzjach PGE, prezes Jakub Stypuła napisał w mediach społecznościowych, że w dokumentacji przetargowej zawarto konkretne wymogi wykluczające udział wykonawców pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej, firm, które nie są stroną porozumienia GPA, konsorcjów, w skład których wchodzą podmioty z ww. krajów, wykonawców zatrudniających takie firmy jako podwykonawców. Jak podkreślił, celem tych ograniczeń jest wspieranie polskich i europejskich wykonawców oraz zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. Wskazuje on, że dodatkowo zaostrzono wymogi dotyczące pochodzenia systemów teleinformatycznych, co ma również zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa.
W najbliższych tygodniach także Orlen powinien ogłosić decyzje ws. budowy bloków gazowych CCGT Gdańsk, CCGT Grudziądz 2, a także kolejnego bloku CCGT w Warszawie.
ZKS Ferrum oraz Mostostal Kielce to kolejne firmy z grona wybranych przez Westinghouse Electric Company do przygotowania do udziału w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, które zakończyły pierwszy etap procesu dostosowania procedur do standardów jakościowych obowiązujących w światowym przemyśle jądrowym.
Spółki energetyczne drugi dzień z rzędu cierpią na pogarszającej się sytuacji na giełdzie, gdzie zapalnikiem stała się powracająca dyskusja o podatku bankowym. Spółki energetyczne dostają rykoszetem, a polityczne zawirowania związane z prezydenckimi wetami do ustaw energetycznych także nie pomagają.