Umowa na atom z USA w tym miesiącu

…tych kar umownych za niedotrzymanie pewnych elementów wynikających z umowy wcześniej nie było?

Poprzednia umowa zawierała w tym elemencie pewne braki.

Jeśli doszłoby do ewentualnych sporów, to przed jakim arbitrażem będzie toczyło się postępowanie? Amerykanie chcieli, aby to był Waszyngton…

Nasza współpraca opiera się na polskim prawie – to po pierwsze. Postanowienia umowy także są spisane w języku polskim. Poprzednia umowa była przygotowana jedynie w wersji angielskiej. Co do arbitrażu, po negocjacjach ustaliśmy, że ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej z siedzibą w Paryżu. Dodatkowo istotne jest, że jeżeli żaden z arbitrów wskazanych przez strony nie będzie polskim prawnikiem, to takim polskim prawnikiem musi być przewodniczący.

Skoro porozumienie udało się osiągnąć w późnych godzinach nocnych 31 marca, to dlaczego tak długo musimy czekać na decyzje organów korporacyjnych po obu stronach?

Proces uzyskiwania zgód korporacyjnych spółek, które podpisują umowę pomostową, to wieloetapowa procedura, która wiąże się z koniecznością załączenia wielu zgód i opinii zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W negocjacjach uczestniczyła m.in. Prokuratoria Generalna, która również wyda formalną opinię na temat umowy. To po prostu zajmuje czas.

Czy umowa pomostowa zmienia wartość kontraktu?

Umowa pomostowa jest nową umową z nowym budżetem. Poprzednia umowa (ESC) wygaśnie w momencie formalnego zakończenia prac zleconych w jej ramach. Dlatego produkty i budżet, który został na nią przewidziany wciąż jest realizowany. Dla nowej umowy zabezpieczono natomiast nowy budżet. Kwoty na obecnym etapie nie mogę zdradzić.

Umowa pomostowa (EDA), jak sama nazwa wskazuje, jest pomostem między kończącą się umową na zaprojektowaniem elektrowni (ESC) a umową na wybudowanie elektrowni (EPC), która jest przed nami. Kiedy umowa na wybudowanie elektrowni może zostać podpisana?

Chcielibyśmy tę umowę zawrzeć jak najszybciej. Niestety, tutaj również mamy spore opóźnienie zastane po poprzednikach, które musimy nadrabiać. Równolegle z rozpoczęciem prac w ramach umowy EDA rozpoczniemy więc negocjacje umowy wykonawczej. Warto też zauważyć, że część wypracowanych już rozwiązań kontraktowych zostanie wprost przeniesionych z umowy EDA do umowy na realizację elektrowni, co powinno skrócić czas negocjacji. Chcielibyśmy, żeby jej zawarcie zbiegło się z terminem udzielenia przez Komisję Europejską zgody na pomoc publiczną, ponieważ te dwa elementy są niezbędne do prowadzenia dalszych prac w projekcie.

Przejdźmy do notyfikacji, bo zgoda na pomoc publiczną KE jest najważniejsza – to być albo nie być tego projektu. Wniosek jest w notyfikacji od ubiegłego roku. Kiedy możemy spodziewać się zgody Komisji Europejskiej?

Zwykle proces uzyskiwania zgody KE zajmuje 1,5 roku lub nawet więcej. Liczymy jednak, że w naszym wypadku będzie to krótszy okres. Bruksela dobrze już zna treść naszego zgłoszenia, bo bardzo ciężko nad tym pracujemy i w tym upatrujemy szansy, że ten proces będzie skrócony względem innych, podobnych wniosków notyfikacyjnych. Optymalne jest uzyskanie zgody Komisji Europejskiej do końca tego roku, tak żeby przyszły rozpocząć z jasną wizją warunków pracy w ramach decyzji KE i skupić się na zamknięciu finansowania inwestycji, procesie pozwoleniowym oraz pracach przygotowawczych do budowy elektrowni w terenie.