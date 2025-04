Nowi inwestorzy tworzą plan powrotu Rafako. W tle pojawił się koreański chętny

Jak podaje ta spółka – pod określonymi warunkami – strony umowy przystępują do spółki utworzonej przez jeden z podmiotów, a następnie obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym do wysokości 9 mln zł każda. W drodze przystąpienia do spółki, a następnie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, zaangażowanie finansowe Polimeksu nie przekroczy 9,15 mln zł.

– Zadaniem spółki będzie podjęcie działań nakierowanych na przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów Rafako w upadłości w celu wykorzystania ich potencjału w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Inwestorzy pozytywnie przyjęli fakt, że Polimeks włączy się w ratowanie firmy z Raciborza.

Scenariusze dla Rafako

MAP chciało zastosować model ratowania tej spółki podobny do tego, który dotyczył Huty Częstochowa. Wówczas w tę pomoc zaangażował się Węglokoks. MAP planowało powielić ten scenariusz przy Rafako. Opcje dalszej egzystencji nowego podmiotu wydają się być trzy. Pierwsza zakłada, że nowe Rafako będzie działać w ramach ARP, które będzie stopniowo przejmować większą kontrolę nad spółką względem dwóch pozostałych udziałowców. Druga zakłada, że to Polimex będzie chciał na bazie majątku firmy i być może wracającej do spółki niedawno zwolnionej załogi zbudować nowy podmiot. Mimo że na obecnym etapie – z tego, co słyszymy – nie jest brany pod uwagę inwestor zewnętrzny, zagraniczny, to nieoczekiwanie takowy pojawił się na horyzoncie. Ta trzecia z możliwych opcji ratunku dla Rafako związana jest ze zbrojeniówką. W ramach postępowania zakupu okrętów podwodnych Orka” potencjalni kontrahenci składają też propozycje dotyczące rozwoju przemysłu. Tak więc południowokoreańska Hanwha zadeklarowała, że może – jak wynika z naszych informacji – zainwestować w Rafako. Z tym że warto pamiętać, że oferta z Korei Południowej jest jedną z sześciu na stole i wcale nie jest tą najwyżej ocenianą. Biorąc pod uwagę uwarunkowania polityczne i presję na to, by jednak kupować uzbrojenia w krajach Unii Europejskiej, szanse na realizację tego scenariusza wydają się znikome. Dlatego też trzecia opcja rozwoju Rafako jest obecnie warunkową i zależy od losów innego przetargu.