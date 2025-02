Jak informuje spółka, Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) w pełni uwzględnił roszczenie CEZ, aby Gazprom wypłacił mu odszkodowanie za szkody, które zostały spowodowane znacznym zmniejszeniem dostaw gazu przez Gazprom w 2022 r.

Wina Gazpromu

Spółka argumentowała, że szkody zostały spowodowane znacznym zmniejszeniem dostaw gazu przez Gazprom w 2022 r., po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a CEZ musiał pokryć ten niedobór gazem zakupionym po wysokich wówczas cenach.

Zgodnie z orzeczeniem arbitrażowym ICC Gazprom musi zapłacić CEZ nie tylko odszkodowanie, ale także odsetki za zwłokę i zwrot kosztów postępowania. Czechy były niemal całkowicie uzależnione od dostaw rosyjskiego gazu, głównie za pośrednictwem gazociągu Nord Stream i Niemiec, aż do 2022 r., kiedy to Rosja ograniczyła dostawy w efekcie wojny na Ukrainie. –Jeśli Gazprom nie zrobi tego dobrowolnie, CEZ przystąpi do egzekwowania orzeczenia arbitrażowego – podkreślają władze czeskiej grupy.