Nie ma planów wyjścia z biomasy

W branży energetycznej słychać coraz większe obawy, że biomasa może stać się kolejnym paliwem będącym na cenzurowanym w UE. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) uspokaja jednak, że legislacja UE uwzględnia swym zakresem biomasę, stawiając jej coraz wyższe wymagania. Mimo to resort uważa, że w najbliższych latach KE nie planuje odejścia od stosowania biomasy. Są jednak coraz surowsze obostrzenia dla jej jakości i źródeł pochodzenia. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy wykorzystywane do produkcji energii „muszą być produkowane, przetwarzane i wykorzystywane w sposób zrównoważony i wydajny, aby zoptymalizować ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i nie powodować wylesiania, degradacji siedlisk lub utraty różnorodności biologicznej”. Nie zraża to jednak energetyki do inwestycji w to paliwo. Enea zamierza „zazielenić” swoje bloki w elektrowni Połaniec, a Tauron rozważa zastąpienie części bloków węglowych tymi na biomasę.