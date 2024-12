Kanadyjczycy gotowi współfinansować polski atom

Współpraca z agencjami kredytów eksportowych jest istotną częścią strategii zapewnienia finansowania dla elektrowni jądrowej na Pomorzu – zakłada ona kontynuowanie rozmów m.in. z podmiotami z krajów o rozbudowanym łańcuchu dostaw w sektorze jądrowym, aby zmaksymalizować i zoptymalizować możliwości finansowania tej kluczowej dla Polski inwestycji.

Dopinanie budżetu budowy atomu

Rząd już oficjalnie zapowiedział, że wkład własny będzie stanowić 60 mld zł, co ma stanowić 30 proc. wartości elektrowni.

Potencjalnie więc koszt budowy trzech reaktorów jądrowych kosztować może do ok. 200 mld zł z czego ok. 70 proc. tej kwoty ma stanowić finansowanie dłużne.

Licząc więc finansowanie dłużne na bazie listów intencyjnych (81 mld zł) i wkładu własnego (niecałe 60 mld zł), PEJ może jeszcze potrzebować jeszcze maksymalnie niecałe 60 mld zł.