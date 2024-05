Unijna kasa na sieci dystrybucyjne

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska PGE Dystrybucja i Energa Operator podpisały pierwsze umowy na modernizację sieci dystrybucyjnych warte 220 mln zł w ramach unijnych Funduszy dla Polski Wschodniej. Samo dofinansowanie wyniesie 145,1 mln zł. Spółki deklarują także wzrost nakładów inwestycyjnych.

Minister klimatu i środowiska Hennig-Kloska podkreśliła, że tego typu wsparcie ma docelowo pomóc w rozwiązaniu problemu z przyłączaniem do sieci źródeł OZE, w tym fotowoltaicznych, z powodu problemów, które nagromadziły się w polskich sieciach wskutek wzrostu liczby instalacji. Jak zaznaczyła, do wydania w najbliższych latach Polska ma na ten cel ok. 15 mld zł z samych dotacji europejskich, a z samego KPO 70 mld zł.