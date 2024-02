Przedmiotem umów jest 100 fundamentów typu monopal pod turbiny wiatrowe, po 50 sztuk na każdy z projektów. Rozpoczęcie ich produkcji zaplanowano w drugim kwartale 2025 r. Realizacja umowy ze spółką jest planowana do końca 2026 r. Pierwsza energia z farm wiatrowych Bałtyk II i III ma popłynąć w 2027 r. Komercyjny etap ich użytkowania jest zaplanowany od 2028 r. To już druga umowa, którą firmy podpisały z wykonawcami komponentów dla projektu w ciągu krótkiego odstępu czasu. Także dzisiaj firmy podpisały umowy na dostawę turbin wiatrowych dla projektu.

Reklama

Reklama

– Większość głównych kontraktów, które dotyczą obu projektów została już zabezpieczona. To ogromne przyspieszenie w realizacji naszych inwestycji na morzu i bardzo ważny, pozytywny sygnał dla naszych inwestorów. Uruchomienie 100 wież wiatrowych zaplanowaliśmy już w 2027 r. Dziś robimy bardzo ważny krok w kierunku urzeczywistnienia tych planów. Mamy jeden, wspólny cel - wykorzystanie wielkiego potencjału energetyki odnawialnej, który drzemie w naszym kraju. Projekty Bałtyk go zrealizują, dostarczając zieloną energię do milionów polskich gospodarstw domowych. To kolejny dowód na to, że Polenergia to dziś najprężniej rozwijająca się grupa energetyczna w Polsce – mówi dr Michał Michalski, prezes Polenergii.

Po zakontraktowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i podjęciu finalnej decyzji inwestycyjnej, rozpocznie się faza realizacji projektów Bałtyk II i Bałtyk III. Dwie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1440 MW będą się znajdować w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 37 i 22 km od linii brzegowej.

– Planowane na 2027 rok farmy wiatrowe będą jednymi z pierwszych na polskim morzu. Ich uruchomienie będzie miało kluczowe znaczenie dla krajowego bezpieczeństwa energetycznego, zapewniając stabilną energię odnawialną dla ponad 2 milionów gospodarstw domowych w Polsce – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor w Polsce.