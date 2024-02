Sójka odszedł z RN Orlenu, Gniatkowski zamiast partii wybiera biznes

Gniatkowski jest związany z Polską 2050. W piątek lider formacji Szymon Hołownia podjął decyzję, że politycy partii zrezygnują z zasiadania w radach spółek. - Żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych — przekazał w mediach społecznościowych. - Jeśli dziś takie osoby tam są, podadzą się do dymisji — napisał marszałek Sejmu.

Pod koniec stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei zdecydowało o zmianach w składzie rady nadzorczej. W nowej radzie znalazł się także Michał Gniatkowski. - Moje niedawne powołanie przez nowy, koalicyjny rząd do pełnienia roli członka RN Enea SA, traktuję bardzo poważnie – jako udział w misji uzdrawiania sytuacji w kluczowych SSP. W toku swojej działalności RN rozpoczęła już procedurę wyłonienia nowego składu Zarządu-napisał Michał Gniatkowski na platformie X.



Gniatkowski podkreślił, że liczy na to, że w najbliższym czasie zarówno Polska 2050 jak i inne partie rządzącej koalicji, wypracują szczegółowe rozwiązania w zakresie wyboru władz spółek skarbu państwa



Odnosząc się do tego, czy będzie kandydować w wyborach na prezydenta Poznania — napisał, że z oczywistych względów nie może składać konkretnych deklaracji. Dodał także, że w poniedziałek uda się na tygodniowy urlop.