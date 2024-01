Na razie handel pozostaje w fazie równoważnia – nie zawarto jeszcze żadnej transakcji (teoretyczny kurs otwarcia wskazują na dużą przewagę podaży). Do obrotu trafiło: 1 mln akcji serii A, 120 tys. serii B oraz 40 tys. walorów serii C.

ConsoleWay jest spółką z grupy kapitałowej Ultimate Games (to z kolei podmiot kontrolowany przez PlayWaya), założoną pod koniec 2020 r. Do tej pory ConsoleWay zrealizowało ponad 50 projektów. Odpowiada za porty takich gier jak “House Flipper”, “Car Mechanic Pocket Edition” czy “Mr. Prepper”. Ma też w planach własną produkcję. Pod koniec 2024 r. chce zaprezentować demonstracyjną wersję „Crown of Greed”. To gra strategiczna, tworzona w mistycznej krainie inspirowanej mitologią słowiańską.

Model biznesowy spółki skupia się na trzech obszarach. W pierwszym firma oferuje swoje usługi w zakresie portingu w zamian za wynagrodzenie. Duża liczba projektów jest realizowana na zlecenie Ultimate Games - w zamian za portowanie, spółce przysługuje wynagrodzenie prowizyjne jako udział w przychodach ze sprzedaży gry (Ultimate jest wydawcą), a koszty portowania najczęściej leżą pod stronie ConsoleWay. Drugi obszar to portowanie w oparciu o wynagrodzenie stałe. A trzeci zakłada indywidualne pozyskiwanie i negocjacje z twórcami gier z całego świata, aby otrzymać gry do portowania.

ConsoleWay jest 359. spółką notowaną na NewConnect.