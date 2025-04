W ubiegłym roku Azoty istotnie ograniczyły straty

Czytaj więcej Chemia Azoty szukają nowych kierunków importu Koncern dąży do pozyskania kontrahentów, którzy zapewnią grupie alternatywne dostawy gazu ziemnego i amoniaku. Celem jest istotne obniżenie dotychczasowych kosztów związanych z ich zakupami.

Azoty poszukują efektywnych sposobów redukcji zadłużenia

Mimo że Azotom nie udało się jeszcze wyjść na plus, zarząd jest zadowolony z osiągniętych rezultatów. „Znacząca poprawa wyników finansowych rok do roku to efekt realizowanych działań naprawczych. Sześć filarów, na których opierają się nasze aktywności to obszary, które z jednej strony przekładają się na wzmacnianie biznesów i poprawę wyników operacyjnych, gdzie kluczową rolę odgrywa Program Azoty Business, a równolegle dążymy do wypracowania efektywnych rozwiązań w zakresie redukcji naszego zadłużenia” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Andrzej Skolmowski, wiceprezes Azotów.

Dodaje, że ważną sprawą do uregulowania pozostaje zawarcie finalnego porozumienia z instytucjami finansującymi projekt Polimery Police, sztandarową inwestycję koncernu dotyczącą budowy nowego zakładu produkującego polipropylen. „Bardzo istotny jest dla nas również obszar regulacji i kwestia wprowadzenia ceł na nawozy z Rosji i Białorusi. W realizowanych działaniach naprawczych pozostajemy w stałym dialogu z instytucjami finansującymi i dążymy do podpisania porozumienia, pozwalającego na stabilne funkcjonowanie grupy w długiej perspektywie czasowej” - zauważa Skolmowski.