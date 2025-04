Flagowa inwestycja PCC może być opóźniona i droższa

Czytaj więcej Chemia PCC Rokita cierpi z powodu niskich cen i słabego popytu Wyniki grupy za ubiegły rok były znacznie gorsze od wypracowanych w 2022 r. Również obecna sytuacja nie sprzyja ich poprawie. Mimo to spółka chce wypłacić dywidendę.

Nowy zakład PCC jest złożoną inwestycją

Obecnie PCC BD jest w trakcie odbierania dostaw i montażu instalacji technologicznej. To m.in. oznacza, że częściowo powstała już niezbędna infrastruktura towarzysząca. „W ramach kompleksowej instalacji wznoszone są stopniowo budynki o różnej funkcjonalności czy też montowane estakady do przesyłu mediów. Zamówiono już większość zbiorników magazynowych oraz aparatury procesowej, montaż będzie dostosowany do postępu realizacji projektu” – przekonują giełdowe spółki.

Tłumaczą, że nowy zakład jest złożoną inwestycją. Mimo to realizują go bez pomocy generalnego wykonawcy, a jednie przy zaangażowaniu własnych sił. Chodzi o dział inwestycji PCC Rokity oraz należące do grupy firmy Apakor (zajmuje się wykonawstwem instalacji przemysłowych) i LabMatic (świadczy usługi montażu i serwisu instalacji chemicznych oraz nadzoru i doradztwa technicznego).

Aby nowy zakład mógł ruszyć, konieczne będzie zakończenie projektów towarzyszących. Chodzi m.in. o modernizację centralnej oczyszczalni ścieków. Jakie jeszcze muszą być zrealizowane, spółki nie podają. Przekonują jednie, że będą powstawały równolegle do całego projektu. Dziś nie wiadomo, w ilu mniej więcej procentach nowa inwestycja jest zaawansowana. Spółki dotychczas nie praktykowały podawania tego typu informacji przy żadnym projekcie.