PCC Rokita cierpi z powodu niskich cen i słabego popytu

W ubiegłym roku kondycja finansowa grupy kapitałowej PCC Rokita uległa znacznemu pogorszeniu. W tym czasie zanotowała ona 2,39 mld zł przychodów ze sprzedaży, 518,6 mln zł zysku EBITDA i 267,9 mln zł zysku netto. Wszystkie rezultaty spadły, odpowiednio o 24 proc., 49 proc. oraz 60 proc. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że 2022 r. charakteryzował się w spółce rekordowymi wynikami finansowymi.

W ubiegłym roku grupa PCC Rokita zanotowała spadki rezultatów we wszystkich kluczowych obszarach działalności. Cały czas największe przychody i zyski przynosi biznes chloropochodnych. Osiągane tu wyniki są głównie pochodną cen chloroalkaliów i niższych wolumenów sprzedaży. Tymczasem średnie ceny ługu sodowego spadły o 26 proc., a sody kaustycznej o 34 proc. To z kolei następstwo malejącego popytu. Wyniki byłby gorsze, gdyby nie otrzymane rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Jeszcze mocniej spadła rentowność w biznesie poliuretanów i tym samym jest najniższa od wielu lat. „Tutaj grupa miała do czynienia z najtrudniejszymi od lat warunkami rynkowymi. Znacząca przewaga podaży nad popytem, również ze względu na zwiększony import polioli do Europy, skutkowała spadkami cen rynkowych polioli” - przekonuje zarząd PCC Rokita w piśmie skierowanym do inwestorów. Dodaje, ze na tej działalności trend spadkowy zarówno w ilościach, cenach jak i marżach odnotowywany jest od sierpnia ubiegłego roku.

Również w pozostałych znacznie mniejszych biznesach od chloropochodnych i poliuretanów grupa PCC Rokita zanotowała słabe wyniki. Co gorsza w dwóch podstawowych obszarach działalności nadal obserwowany jest niski popyt.

Spółka informuje też o kontynuowaniu sztandarowej inwestycji dotyczącej budowy nowego uniwersalnego zakładu w Brzegu Dolnym. Za jej realizację bezpośrednio odpowiedzialna jest firma PCC BD, w której po połowie udziałów mają PCC Rokita i PCC Exol. Dla przedsięwzięcia uzyskano już pozwolenie na budowę, a obecnie trwają prace projektowe w zakresie poszczególnych elementów instalacji i sukcesywnie postępują prace budowlane. „Ponadto podjęta została decyzja o rozbudowie w segmencie chloropochodne instalacji elektrolizy membranowej o dwa kolejne elektrolizery. Zwiększone zdolności produkcyjne pozwolą na zmienne obciążanie instalacji elektrolizy w sposób dopasowany do aktualnie zmieniających się cen energii” - twierdzi zarząd PCC Rokita.