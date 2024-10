Nie będzie nagród w Grupie Azoty. Jest porozumienie ze związkami

Jak czytamy w komunikacie spółki, po trwających od początku lipca negocjacjach, zarząd Grupy Azoty Puławy podpisał porozumienie z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie zawieszenia wybranych - jak określono - kosztochłonnych postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Pod koniec sierpnia br. tożsame porozumienia w tym zakresie zostały zawarte w Grupie Azoty, Grupie Azoty Police i Grupie Azoty Kędzierzyn. - Tym samym, w czterech kluczowych spółkach Grupy Kapitałowej zawieszone zostały kosztochłonne zapisy ZUZP, co jest zgodne z harmonogramem działań naprawczych realizowanym przez zarząd Grupy Azoty - informuje spółka.

Ustępstwa związków zawodowych

W ramach wynegocjowanego porozumienia w Grupie Azoty Puławy zawieszone zostały do końca 2026 roku istotne postanowienia ZUZP-ów, w tym m.in. nagroda roczna, nagrody okolicznościowe oraz premie wynikowe. W ramach porozumień zmniejszono także odpisy na Fundusz Socjalny. - Zawarcie porozumienia oznacza też zakończenie postępowania dotyczącego zamiaru wypowiedzenia ZUZP – zapewnia spółka.

Trudne rozmowy

Trwają jeszcze negocjacje i na bieżąco podpisywane są porozumienia dotyczące zawieszenia kosztochłonnych zapisów ZUZP również w mniejszych spółkach Grupy Kapitałowej. Rozmowy nie były łatwe pomimo trudnej sytuacji finansowej spółki. Po dwóch miesiącach spotkań dotyczących możliwości zawieszenia wybranych punktów ZUZP i braku konsensusu w tym zakresie. Strony przystąpiły do rokowań dopiero po tym jak zarząd przedłożył zamiar wypowiedzenia ZUZP. - Zarząd podkreślał jednak cały czas możliwość powrotu na ścieżkę porozumienia. Kolejne spotkania, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach, doprowadziły do osiągnięcia porozumienia – informuje firma. – Dziękuję Organizacjom Związkowym za konstruktywny dialog, którego efektem jest wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zawieszenie wybranych świadczeń, wykraczających ponad Kodeks Pracy, to potwierdzenie naszej determinacji w zakresie optymalizacji kosztów. Warto przypomnieć, że w pierwszej kolejności działania te objęły zarząd i kadrę managerską. W ramach całej Grupy Kapitałowej, również w Puławach, zmniejszyliśmy liczbę komórek organizacyjnych, liczbę stanowisk dyrektorskich oraz koszty wynagrodzeń w odniesieniu do stanowisk managerskich – podkreśla prezes Grupy Azoty Puławy, wiceprezes Grupy Azoty Hubert Kamola.