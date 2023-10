Wojska izraelskie jeszcze w piątek wieczorem wkroczyły do Strefy Gazy, ale nie doprowadziło to do eskalacji sytuacji w regionie. Iran ograniczył się do werbalnych gróźb, chociaż przedstawiciele Arabii Saudyjskiej udali się do USA na pilne rozmowy, których tematem mają być potencjalne scenariusze na najbliższe tygodnie.