Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Big Cheese Studio w dół po premierze

W czwartek kurs akcji producenta gier spadł aż o 37,3 proc. przy wyraźnie podwyższonym obrocie sięgającym 2,4 mln. Kurs znalazł się najniżej w historii, na poziomie 7,14 zł. Powód spadków to słabo przyjęta premiera gry Cooking Simulator 2. W ciągu pierwszej doby od premiery na platformie Steam sprzedała się w liczbie ponad 12 700. W czwartek po południu tylko 46 proc. recenzujących oceniało grę pozytywnie. Akcje są w fazie silnego wyprzedania, co może skutkować korekcyjnymi, spekulacyjnymi odbiciami. Czwartkowa, duża luka wyznacza potencjalną strefę oporów.