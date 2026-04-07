Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Wiosenna promocja -50% na Parkiet.com z NYT!
Wiosenna promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com w pakiecie z The New York Times.
Kliknij i poznaj warunki
W czwartek kurs akcji producenta gier spadł aż o 37,3 proc. przy wyraźnie podwyższonym obrocie sięgającym 2,4 mln. Kurs znalazł się najniżej w historii, na poziomie 7,14 zł. Powód spadków to słabo przyjęta premiera gry Cooking Simulator 2. W ciągu pierwszej doby od premiery na platformie Steam sprzedała się w liczbie ponad 12 700. W czwartek po południu tylko 46 proc. recenzujących oceniało grę pozytywnie. Akcje są w fazie silnego wyprzedania, co może skutkować korekcyjnymi, spekulacyjnymi odbiciami. Czwartkowa, duża luka wyznacza potencjalną strefę oporów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas