Niedźwiedzie tygodnia, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Spadająca gwiazda na Dino Polska

Luty w wykonaniu walorów Dino Polska jest jak dotąd czwartym z rzędu miesiącem wzrostów. Od początku roku kurs wzrósł o blisko 21 proc., natomiast ostatni kwartał 2024 r. zamknął się 11-proc. zwyżką. W średnim terminie mamy zatem do czynienia z wyraźnym trendem wzrostowym, ale na wykresie dziennym po piątkowej sesji pojawiła się rysa w postaci świecy spadającej gwiazdy. Popyt wybrał sobie nieprzypadkowe miejsce do realizacji zysków, bo kurs na koniec tygodnia dotarł do szczytu sprzed blisko roku. Wtedy zaczął się kilkumiesięczny trend spadkowy. W razie potwierdzenia odwrotu popytu mocne wsparcie leży w okolicach 420 zł.