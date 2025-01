Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Spółka działająca w sektorze fotowoltaiki to drugi, po Tekście, najsłabszy emitent początku 2025 r. W sześć sesji akcje zanurkowały o 13,3 proc. Kurs pozostaje w długoterminowym trendzie spadkowym. W piątek po południu sięgał poziomu 89,4 zł, co oznacza, że przebił historyczny dołek z 2020 r. i ustanowił nowy rekord. Siła podaży jest duża i technicznie nie widać na wykresie powodów do zmiany głównego trendu. Zawężając jednak nieco perspektywę, warto odnotować, że od października cena nie wykonała żadnej silniejszej korekty i jest obecnie mocno odchylona w dół od średniej z 50 sesji przy szorujących po dnie oscylatorach RSI i MACD.

Budimex znów skierował się na południe

Foto: GG Parkiet

Budowlany gigant kończył grudzień podejściem pod średnią z 50 sesji, a styczeń zaczął zwrotem w dół. Na oscylatorach MACD i RSI również pojawiły się sygnały zwrotu, co od strony technicznej sugeruje, że kurs wraca na ścieżkę spadków. Na tej ścieżce jest od maja 2024 r., a że kurs spadł od szczytu o ponad 20 proc. i przebił już średnią z 200 sesji, to możemy tu mówić o bessie. Jeśli cena akcji przebije jej aktualny dołek 438,8 zł, będzie to klasyczny sygnał kontynuacji trendu. Wspomniana średnia pozostaje najbliższym oporem. Obecnie jej linia przebiega na poziomie 487,9 zł.

