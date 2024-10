Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Atrem coraz bliżej granicy hossy

Spółka z Grupy Immobile pokazała w minionym tygodniu szacunkowe wyniki finansowe. Po trzech kwartałach przychody wyniosły 122,6 mln zł, czyli 32 proc. więcej niż rok temu. Na koniec września portfel zamówień był wart 445,2 mln zł. Rynek zareagował na te dane 3-proc. odejściem kursu w górę od średniej z 50 sesji, ale na kolejnych sesjach zszedł on ponownie do tego wsparcia. Średnioterminowo cena pozostaje w konsolidacji, a długoterminowo – w hossie. Granica tej ostatniej znajduje się już blisko kursu, co od strony technicznej może aktywować popyt. Układ najbliższych wsparć i oporu wyznaczają zatem wspomniane średnie.