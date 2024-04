Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy techniczne

Parkiet

Od początku roku kurs akcji producenta i dystrybutora narzędzi jest w fazie korekty trendu wzrostowego. Zniżka zaczęła się z 8,75 zł, a aktualny dołek to 7,1 zł. Skala strat sięga więc 19 proc. W ostatni wtorek cena testowała już średnią z 200 sesji, czyli umowną granicę hossy. Od strony technicznej „pachnie” rosnącym ryzykiem zmiany trendu. Na plus należy zapisać to, że przy teście granicy pojawiły się wysokie wolumeny, co może zwiastować kontrę popytu. Pytanie tylko, czy sił wystarczy na tyle, by z korekty wyjść, czy tylko na odbicie do średniej z 50 sesji?

Wittchen wraca poniżej ruchomego wsparcia

W czwartek po sesji odzieżowa spółka pokazała szacunkowe wyniki za I kw. Przychody wyniosły 93,1 mln zł, czyli 3 proc. mniej rok do roku. Choć zarząd przekonywał w komunikacie, że mimo trudniejszego otoczenie udało się osiągnąć zbliżone, czyli dobre, rezultaty, rynek miał inne zdanie. Kurs spadł o ponad 3 proc. przy podwyższonym obrocie i wrócił pod średnią z 50 sesji. Na wykres warto spojrzeć teraz z szerszej perspektywy, bowiem cenie nie udało się ani domknąć wrześniowej, powynikowej luki, ani wrócić na 200-sesyjną średnią. Ostatnia słabość zwiększa ryzyko, że notowania ruszą w kierunku jesiennych dołków.