... i niedźwiedzie, czyli trzy spółki, którym grozi przecena akcji

Alior Bank przebija ważną linię wsparcia

Sektor bankowy zaczął rok od łagodnego schłodzenia i w minionym tygodniu WIG-banki zbliżył się do średniej z 50 sesji. Notowania akcji Aliora zdołały w czwartek przebić tę barierę, co zwiększa ryzyko pogłębienia korekty. W trzech ostatnich tego typu sytuacjach dwa przebicia wsparcia kończyły się schłodzeniem w pobliżu średniej 200-sesyjnej. Jeśli taki scenariusz się powtórzy, kurs może spaść poniżej 60 zł. Gdyby w ślad Aliora poszedł cały sektor, to silniejsza korekta na WIG20 również stanie się bardziej realna. Banki mają bowiem dużą wagę dla naszego rynku i nie bez przyczyny „nie ma hossy bez banków”.