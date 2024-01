Właściciel platformy handlowej wszedł w 2024 r. z niedźwiedzim akcentem. Akcje potaniały w cztery sesje o blisko 10 proc. i kurs zszedł poniżej średnich z 50 i 200 sesji. Na wykresie tworzy się średnioterminowa konsolidacja z dolną granicą przy 27,5 zł, stanowiącą potencjalne wsparcie. Oscylatory MACD i RSI są już wprawdzie schłodzone, ale wciąż mają przestrzeń do zniżek. Niewykluczone, że ostatnia podaż to wyraz obaw o wygasający właśnie 90-dniowy lock up, ustanowiony przez głównych akcjonariuszy po październikowych transakcjach pakietowych.

Text z rocznym minimum notowań

Na wykresie dawnego LiveChatu widać serię spadkowych świec. Cena akcji spadła w minionym tygodniu poniżej średniej z 50 sesji, sięgając w porywach 101,2 zł. To najniższy poziom od roku. W środę po sesji spółka podała szacunkowe wyniki za III kwartał obecnego roku finansowego, które nie spodobały się inwestorom. Widać w nich m.in. niższy przyrost nowych klientów i podwyższoną liczbę rezygnacji dotychczasowych. Od strony technicznej poziom blisko 100 zł może działać popytowo, więc test tego wsparcia będzie bardzo istotny. Od góry opór stanowi okolica 115 zł.