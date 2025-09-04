Hamowanie cen ofertowych mieszkań trwa. Rok do roku już niewielkie zwyżki

W sierpniu tylko w Trójmieście zanotowano wzrost – względem lipca – średniej ceny mieszkań pozostających w ofercie deweloperów na koniec miesiąca – wynika z analiz serwisu Rynekpierwotny.pl. Wzrost sięgnął 1 proc., do blisko 16,9 tys. zł za mkw. W pozostałych sześciu monitorowanych przez serwis aglomeracjach ceny miesiąc do miesiąca się nie zmieniły.

Reklama

Więcej tańszych projektów w ofercie

Również w ujęciu rok do roku ceny wzrosły najmocniej w Trójmieście – o 8 proc. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wzrost sięgnął 5 proc., do 11,4 tys. zł za mkw., a zwyżkę 2 proc. zanotowano w Krakowie (do 16,7 tys. zł), Wrocławiu (14,7 tys. zł) i Poznaniu (13,6 tys. zł). W Łodzi ceny urosły o 1 proc., do 11,5 tys. zł, a w Warszawie nie zmieniły się – tu stawka to 17,8 tys. zł za mkw.

– W największych metropoliach deweloperzy wprowadzają do sprzedaży głównie mieszkania w segmencie popularnym, co ma stabilizujący wpływ na średnią cenę za mkw. lokali dostępnych w ofercie firm. Natomiast w Gdańsku, ze względu na jego atrakcyjność turystyczną powstaje dużo drogich mieszkań w projektach ulokowanych m.in. w pobliżu Zatoki Gdańskiej oraz Śródmieścia, co winduje średnią – tłumaczy Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Zdaniem eksperta, w najbliższych dwóch, trzech kwartałach na rynkach o najwyższym wskaźniku czasu wyprzedaży (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Łódź, w mniejszym stopniu Kraków, Wrocław, Poznań) perspektywa powrotu do wzrostu cen, zwłaszcza powyżej inflacji, jest mało prawdopodobna, a otoczenie rynkowe raczej sugeruje stagnację. Zwłaszcza GZM i Łódź mogą pozostawać pod presją cenową i nawet odnotowywać nieznaczną korektę.