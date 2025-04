Prawie 45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 166 mln zł na minusie rok wcześniej – to finansowe podsumowanie 2024 r. przechodzącej transformację Grupy Unibep. W 2023 r. grupa poniosła straty na każdym poziomie, w 2024 r. nastąpiła mocna poprawa, przy czym w zeszłym roku również duży wpływ na wyniki miały zdarzenia jednorazowe, to głównie przeszacowanie wartości gruntów z banku ziemi spółki deweloperskiej w I kwartale ub.r. Oczyszczony wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. to 3,6 mln zł na minusie wobec 1,6 mln zł pod kreską na koniec III kwartału.

Czytaj więcej Budownictwo Unibep już w tym roku odbuduje zyski Stabilizacja grupy za nami. Moją rolą jest zbudowanie na tym fundamencie trampoliny do odbicia rozumianego jako zwiększanie przychodów i przede wszystkim poprawa rentowności – mówi Andrzej Sterczyński, od początku roku nowy prezes Grupy Unibep.

Budownictwo infrastrukturalne i ogólne na plusie

Grupa stoi na kilku nogach i wpływ poszczególnych segmentów na wyniki raportuje już tylko na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży.

W 2024 r. działalność budowlana przyniosła 2,2 mld zł przychodów, o 9,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Budownictwo kubaturowe zapewniło 1,1 mld zł przychodów, z czego 751 mln zł budownictwo mieszkaniowe – Unibep to jeden z faworytów deweloperów. 667 mln zł przychodów przyniosło budownictwo infrastrukturalne (głównie drogi), a 433 mln zł budownictwo energetyczno-przemysłowe.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 81,6 mln zł (rentowność 3,7 proc.) wobec 83 mln zł straty. 63,9 mln zł przy 5,8-proc. rentowności zapewniła kubaturówka, 51 mln zł (7,6 proc.) infrastruktura. Segment energetyczno-przemysłowy dalej ciążył, choć strata została mocno zredukowana, do 33 mln zł wobec 65 mln zł rok wcześniej.