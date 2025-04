Czytaj więcej Budownictwo Sprzedaż mieszkań spada, a deweloperzy odpalają nowe projekty. Co się dzieje? Gorsza sprzedaż mieszkań niż w I kwartale 2025 r. była tylko pod koniec 2022 r. – wynika z szacunków JLL. Mimo to deweloperzy wprowadzają nowe projekty. W skali kraju oferta ustanowiła nowy rekord.

Marvipol mógłby kupić do 13 proc. akcji własnych

Zgodnie z projektem uchwały, Marvipol miałby kupić do 5,41 mln akcji, czyli około 13 proc. wszystkich. Free float to 29 proc.

Całkowity budżet na buy back to 25,4 mln zł, a maksymalna cena to 7 zł. Upoważnienie zarządu do skupu ma obowiązywać tylko do 5 czerwca, przewidywaną opcją jest zaproszenie dla akcjonariuszy do składania ofert – z proporcjonalną redukcją, jeśli popyt będzie za duży wobec budżetu. Akcje będą mogły zostać umorzone lub wykorzystane przez spółkę.

Jednocześnie podano informację, że 4 kwietnia Książek Holding kupił 1,87 mln akcji Marvipolu po 7 zł. To 4,5-proc. papierów, transakcję pakietową zawarto przy kursie 6,4 zł, czyli prezes zapłacił 9,4 proc. premii. Mariusz Książek jest właścicielem 71 proc. akcji dewelopera. W 2024 r. zarobił jako prezes i członek władz spółek zależnych 4,8 mln zł oraz otrzymał 31,4 mln zł dywidendy.