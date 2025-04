KNF woli, by duzi emitenci obligacji detalicznych byli notowani na GPW

Książek Holding nie planuje brać udziału w buy backu.

– Nie mamy takich planów – deklaruje „Parkietowi” Andrzej Nizio, doradca zarządu Książek Holdingu i jednocześnie wiceprezes Marvipolu. Komentuje też niedawną transakcję pakietową.

– Książek Holding zdecydował się zwiększyć zaangażowanie w Marvipolu nabywając pakiet od inwestora instytucjonalnego. Głęboko wierzymy w długoterminowy potencjał spółki, stąd zdecydowaliśmy się skorzystać z tej szansy inwestycyjnej – mówi Nizio.

Czy koncentracja akcji w rękach prezesa może oznaczać, że opcją jest delisting? Jak słyszymy, warunki emisji obligacji zobowiązują dewelopera do utrzymania statusu spółki giełdowej. KNF woli, by spółki plasujące duże transze obligacji wśród inwestorów detalicznych byli na GPW. Marvipolowi niedawno zatwierdzono prospekt w związku z czwartym już programem obligacji detalicznych, o wartości do 300 mln zł.

Sprzedaż mieszkań na niższych obrotach

Budująca w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku spółka sprzedała w I kwartale br. 87 lokali, o 40 proc. mniej niż rok wcześniej i 30 proc. więcej niż w IV kwartale 2024 r. Wartość sprzedanych lokali to 65,6 mln zł, o 46 proc. niej niż rok wcześniej i 21 proc. więcej niż w ostatnim kwartale ub.r.