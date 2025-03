Cavatina Holding to filar rynku obligacji korporacyjnych

W środę rano kurs Cavatiny rósł przy niewielkich obrotach o maksymalnie 4,5 proc., do 15,1 zł. W 2024 r. wycena zaliczyła 23-proc. spadek – trend trwa od debiutu w 2021 r., w 2024 r. pojawiły się nowe minima, czyli okolice 12 zł. W styczniu br. kurs podskoczył blisko 18 zł, ale zapału wystarczyło na krótko.

Cavatina Holding to także jeden z filarów Catalyst. W obrocie jest kilkanaście serii, firma oferuje jedne z największych marż na rynku – nawet 6 proc. ponad WIBOR 6M (czyli obecnie to łącznie 11,8 proc. w skali roku). We wrześniu do wykupu są papiery za prawie 40 mln zł, a w grudniu dwie serie o wartości 31 i 19 proc.