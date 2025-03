Dom Development po konferencji: co obiecał nowy zarząd dewelopera?

Nowy zarząd deweloperskiej grupy spotkał się we wtorek z mediami, analitykami i zarządzającymi, by omówić wyniki za 2024 r. (opisaliśmy je w porannym tekście) i powiedzieć o planach. Konferencję poprowadzili prezes Mikołaj Konopka i wiceprezeska ds. finansowych Monika Dobosz. Tonu spotkaniu nadawały rekordowe wyniki operacyjne i finansowe osiągnięte przez grupę w 2024 r. Rano kurs rósł o maksymalnie 1,7 proc., do 208 zł.

Dom Development może przekazać w tym roku prawie 5 tys. mieszkań

W 2024 r. Dom Development sprzedał rekordową liczbę 4,27 tys. lokali, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Firma ujawniła, że wartość sprzedaży wyniosła 3,34 mld, o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Oczywiście harmonogram przekazań tych lokali jest rozłożony w czasie, niemniej w ostatnich latach grupa utrzymuje rentowność brutto ze sprzedaży rzędu 32 proc., a netto 17-18 proc.

Wynik za 2025 r. będzie pochodną liczby przekazanych mieszkań. Potencjał przekazań zarząd szacuje na 4,9-5 tys. lokali – pytanie, czy uda się go zrealizować w 100 proc., bo około połowa potencjalnych wydań przypadnie w IV kwartale. Tegoroczny rekord przekazań to 3916 mieszkań.

Prezes Konopka powiedział, że grupa spodziewa się utrzymania marży brutto ze sprzedaży rzędu 32-33 proc. w najbliższym czasie.